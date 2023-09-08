Reyes Carlos III y Camila recuerdan en privado el primer aniversario de la muerte de Isabel II

Agencia EFE

El rey Carlos III y su esposa Camila recuerdan este viernes en privado el primer aniversario de la muerte de Isabel II. En ese contexto asistirán a un servicio religioso en la capilla de Crathie Kirk, cerca del castillo de Balmoral donde la reina murió a los 96 años de edad.

Además del fallecimiento de Isabel II, Carlos III recuerda el momento en que se convirtió en el nuevo jefe de Estado británico, después de los setenta años del reinado de su madre.

Crathie Kirk era un templo muy querido por Isabel II, al que acudía habitualmente a misa cuando pasaba los meses de verano en el castillo de Balmoral con su familia más cercana.

Este mediodía, también se recordará a la fallecida reina con cañonazos disparados desde la Torre de Londres y el parque de Hyde Park, en la capital británica.

En tanto, los príncipes de Gales, William y Kate, visitarán la catedral galesa de St Davids para un breve servicio privado como parte de un viaje que harán a Pembrokeshire.

En su cuenta de X (antiguo Twitter), los príncipes de Gales escribieron un breve tributo. "Hoy recordamos la extraordinaria vida y el legado de Su difunta Majestad reina Isabel. Todos te echamos de menos. W & C.", escriben los príncipes herederos, que acompañan con una foto de la antigua soberana rodeada de sus nietos George, Charlotte y Louis, los tres príncipes hijos de la pareja.

En un mensaje grabado, Carlos III rindió homenaje a "la larga vida, el leal servicio y todo lo que significó" su madre. "Al marcar el primer aniversario de la muerte de Su difunta Majestad y de mi acceso (al trono), recordamos con gran afecto su larga vida, su leal servicio y todo lo que ella significó para muchos de nosotros", señaló el rey. Además, se mostró "profundamente agradecido por el amor y el apoyo que se ha mostrado a mi mujer (Camila) y a mí durante este año, mientras hacemos el máximo por serviros a todos".

