Estos son los "nada ostentosos" planes de cumpleaños que tiene previstos el rey Carlos III

El Universal (GDA)

El próximo 8 de septiembre será el primer aniversario luctuoso de la reina Isabel II y por ende se cumplirá un año de que Carlos III tomó el mando de la monarquía británica. En muestra de respeto hacia su madre, es que este año los festejos de cumpleaños del rey serán privados, familiares y para nada ostentosos.

El próximo 14 de noviembre el rey Carlos III festejará su cumpleaños 75 probablemente rodeado del cariño de la reina Camila y sus familiares más cercanos, entre ellos, el príncipe William, Kate Middleton y sus nietos, quienes se han convertido en uno de sus grandes apoyos.

Carlos III, hijo de la reina Isabel y Felipe de Edimburgo, aparentemente no desea tener una gran celebración debido a que con todos los eventos que Reino Unido ha tenido en el último año, desde el funeral de Isabel II hasta la coronación el pasado mayo, el monarca británico no quiere más dinero 'innesario' invertido en su gestión.

Aunque es probable que el rey Carlos asista a algunos eventos públicos en días previos al 14 de noviembre, y tal vez haya algunas pequeñas celebraciones, no se debería esperar un evento multitudinario, lo mismo que el aniversario luctuoso de la reina Isabel II.

Lo que sin duda no puede faltar es una cena familiar, la cual regularmente es organizada por la reina Camila y sus amigos más cercanos en una de sus casas de campo ubicada en Highgrove, al sureste de Gloucestershire, Reino Unido.

Actualmente la familia real británica se encuentra disfrutando de sus vacaciones de verano por lo que no han asistido a eventos públicos, sin embargo, regresarán en las próximas semanas para cumplir con su agenda oficial.