¿Qué pasaría en la familia real británica con la reina Camila si el rey Carlos III muere antes?

El Universal (GDA)

El equipo de trabajo que rodea al al rey Carlos III debe estar preparado para cualquier acontecimiento que ocurra dentro y fuera de la familia real británica y que tenga alguna implicación con la casa Windsor. Y la muerte del monarca o de su esposa, la reina Camila, está en esa lista.

Entre las situaciones que podrían ocurrir y que cambiarían la linea sucesoria al trono británico es que el monarca enfermara o que muriera, lo que movería todas las piezas reales.

Aunque Carlos III, de 74 años, tiene en su sangre la herencia de la longevidad la pregunta que muchos se hacen es qué pasaría con la reina si llegara a faltar el Rey. En tal escenario, inmediatamente el príncipe William se convertiría en el nuevo rey de la nación y Camila pasaría a ser la 'reina viuda'.

Esto significa que podrá elegir lo que desee hacer de su vida: ya sea retirarse a uno de los inmuebles reales, seguir en el palacio de Buckingham mientras William y Kate asumen sus nuevos roles y continuar con su trabajo de caridad.

