Camila celebró su cumpleaños 76, el primero como reina, y se vio totalmente opacada por Kate Middleton

El Universal (GDA)

La reina Camila celebró este lunes su cumpleaños 76 y si bien recibió las felicitaciones de la familia real, parece que su gran día especial quedó a un lado debido a la presencia de Kate Middleton en Wimbledon que acaparó los titulares del mundo.

No es un secreto que la princesa de Gales y esposa del príncipe William es una de las royals con más apoyo y cariño por parte de los británicos, motivo por el que cada una de sus actividades se vuelve noticia. Sin embargo, nadie esperaba que el cumpleaños de la reina Camila fuera opacado por ella y su familia, quienes asistieron a la final del torneo de Wimbledon el domingo 16 de julio.

La presencia de Kate adquirió un gran impacto desde la muerte de la reina Isabel II mientras que la reina Camila sigue luchando por ganar empatía y subir algunos escalones de aprobación entre los británicos.

Lo cierto es que tras los ataques del príncipe Harry y Meghan Markle, parece que la familia real se mantiene totalmente unida para lograr hacer frente. En especial Kate Middleton y la reina Camila, quienes aparentemente llevan una buena relación.

De acuerdo a las tradiciones, la reina Camila celebró su cumpleaños 76 con algunos miembros de su familia y recibiendo pequeños presentes que oscilan entre joyas y accesorios para sus perritos. Mediante las redes sociales de la familia real y los príncipes de Gales, la esposa de Carlos III recibió una breves felicitaciones.