La princesa Charlotte fue por primera vez a Wimbledon y se destacó con un perfecto estilismo de verano

El Universal (GDA)

La princesa Charlotte se robo todas las miradas durante su debut en el torneo de Wimbledon al lucir muy a la moda con un estilo ideal para el verano y adecuado a su edad.

La hija del príncipe William y Kate Middleton demostró su pasión por el deporte al asistir en compañía de sus papás y su hermano George de Gales a la final entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic.

Para su debut en Wimbledon, la princesa Charlotte se decantó por lucir un vestido azul de estampado floral y mangas abombadas de Friki, una marca española que vende dicha prenda en 200 euros. El vestido que luce la nieta de Carlos III es la inspiración perfecta para el verano ya que las prendas que usualmente se encuentran en tendencia son de telas frescas, ligeras y colores vibrantes. Charlotte Elizabeth Diana, de 8 años, también llevaba unas balerinas en color blanco de la marca británica Papouelli Shoes mientras que su pelo estaba adornado con dos colitas.

Mientras veían el partido de Alcaraz y Djokovic, la pequeña se colocó sus lentes de sol en color salmón, el toque final de su outfit.

Por su parte, Kate Middleton se decantó por un vestido ceñido al cuerpo en tono verde esmeralda del diseñador francés Roland Mouret, una bolsa en color crema y unos tacones nude. El príncipe William y George, quien asiste por segunda vez a Wimbledon, vistieron muy elegantes con trajes sastre en color gris y azul marino, respectivamente.

