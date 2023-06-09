¿Quién trabaja más y quién trabaja menos en la familia real británica?

El Universal (GDA)

Si bien parece que la vida de la familia real británica consiste únicamente en lujos, pasatiempos y placeres, su título y papel para el Reino Unido conlleva miles de compromisos. Es muy distinto a lo que vivimos la mayoría de las personas pero ese es su trabajo.

De acuerdo con información del portal Mirror, la siguiente es la lista de los miembros más trabajadores de la familia real de los últimos 10 años.

Durante mucho tiempo se ha considerado que la princesa Ana es la que más trabaja arduamente debido a la gran cantidad de compromisos que asume discretamente, informa el Daily Mirror pero la realidad es que ocupa el puesto número dos. Es el rey Carlos III quien más ha trabajado: se presentó a 4,854 compromisos oficiales en los últimos 10 años.

En la segunda posición está su hermana con 4,693 compromisos y a ella le sigue el príncipe Eduardo, el menor de los hijos de Isabel II, con asistencia a 3,155 compromisos.

La difunta reina Isabel II forma parte de esta lista en el lugar cuatro porque a pesar de tener complicaciones de salud, en los últimos 10 años cumplió con sus deberes reales asistiendo a 2,721 compromisos reales. En la quinta posición se encuentra el príncipe Andrés, con 2,289 eventos. Esto fue antes de perder sus títulos militares y papeles oficiales en 2022.

Le sigue Sophie, duquesa de Edimburgo y esposa del príncipe Eduardo, con 2,253 compromisos. En la posición siete, se encuentra la reina Camila, con 2,084 compromisos.

En el puesto ocho se encuentra el duque de Gloucester, primo de la reina Isabel y, aunque no es un miembro principal de la familia real, ha cumplido con 2,084 compromisos.

El príncipe William ocupa el puesto número nueve, y aunque se ve constantemente visitando organizaciones junto con su esposa Kate, no se ubicaron en los primeros, pues han cumplido con 1,709 compromisos.

En la posición 10 de la lista, se encuentra otro primo de la reina, el duque de Kent, con una asistencia a 1,538 compromisos. En la posición 11 figura el príncipe Felipe, anterior duque de Edimburgo, antes de que falleciera en 2021. Acumuló un total de 1,057 compromisos reales. Brigitte, la duquesa de Gloucester, ha asistido a 1,031 eventos, por lo tanto, se encuentra en el número 12.

La princesa de Gales, Kate Middleton, está en la posición 13, con asistencia a 1,024 eventos. Según el comentarista real, Richard Fitzwilliams, aunque tiene un número modesto de visitas a compromisos, es compensado porque la junto con su esposo le ponen atención prioritaria a varias causas.

El príncipe Harry figura en la posición número 14, con 1,009 compromisos, el último evento en marzo de 2020, en el servicio de Commonwealth en la Abadía de Westminster, antes de que se separara de la vida laboral de la familia real ese mismo año.

En el número 15 se encuentra la princesa Alexandra, prima de Isabel II, quien asistió a 574 compromisos en la última década. En el puesto 16 está Meghan Markle, con 179 compromisos, quien llegó oficialmente a la familia real en 2018.

