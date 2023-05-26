El rey Carlos III expresó su deseo de que sus nietos crezcan lo "más normal posible"

El Universal (GDA)

Los príncipes George, Charlotte y Louis son nietos del rey Carlos III por parte de su hijo William. Como todo abuelo, Carlos desea lo mejor para sus pequeños pero en este caso tan particular el monarca espera que además crezcan seguros y rodeados de amor para que "no comentan sus mismos errores".

De acuerdo con Chandrika Kaul, una profesora de Historia Moderna de la Universidad de St. Andrews que aparece en el documental "Los nietos del Rey", el monarca ha reflexionado sobre la importancia de apoyar a los miembros de la familia real más pequeños. "Está muy interesado en que sus nietos no cometan los errores que él siente que cometió, particularmente cuando se trata de asuntos del corazón", detalla Chandrika Kaul.

El tabloide británico "Daily Mail" recupera los deseos de Carlos III al expresar su deseo de una vida "lo más normal posible" para los hijos del príncipe William y Kate Middleton, sus nietos más cercanos debido a que Archie y Lilibet, hijos de Harry y Meghan, se encuentran en Estados Unidos.

"Él quiere tratar de ayudar a estos jóvenes nietos a crecer de la manera más normal posible y crear seres humanos más completos que no teman sus emociones y que puedan tener una gran confianza, una vida personal feliz y plena", sentencia la profesora de Historia Moderna.

Recordemos que durante las celebraciones del Jubileo de Platino de la fallecida Isabel II, el rey Carlos III fue captado en diferentes momentos con una actitud familiar y cariñosa con sus nietos, especialmente con el pequeño príncipe Louis, quien pidió permiso para sentarse en su regazo. El príncipe George, de 9 años, la princesa Charlotte, de 8 y el príncipe Louis, de 5 años, se han ganado toda la simpatía de los británicos al demostrar completa madurez y amabilidad en cada acto público al que asisten.

