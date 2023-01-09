Más confesiones de Harry: de "ni a William ni a Kate les gustó Meghan" a "no reconozco a mi padre ni a mi hermano"

El príncipe Harry aseguró que su hermano William, heredero al trono británico, y su esposa Kate Middleton "se llevaron mal" con Meghan "desde el principio" debido a prejuicios sobre ella exacerbados por la prensa británica.

El hijo menor del rey Carlos III y la difunta princesa Diana reveló detalles sobre la relación con su familia en una entrevista con el canal británico ITV, antes de que el próximo martes se publique su biografía, titulada en español "En la sombra".

En las próximas horas se difundirán otras tres entrevistas que ha concedido a cadenas estadounidenses, después de que, además, en los últimos días la prensa haya publicado ya múltiples filtraciones del libro.

En la conversación con el periodista británico Tom Bradby, Harry dice que los estereotipos sobre Meghan por ser "americana, actriz, divorciada, mestiza" actuaron como "una barrera" que impidió a William y Kate "acogerla".

Su hermano mayor, según afirma, llegó a agredirle tras discutir con él sobre su esposa estadounidense por calificarla de "grosera" y "abrasiva".

Harry explicó que William le expresó "sus reservas" antes de su boda con la actriz de la serie "Suits" en 2018, aunque no le prohibió casarse con ella. "Será difícil para ti", le advirtió no obstante.

El príncipe, de 38 años, confiesa que él mismo tuvo prejuicios sociales y raciales en el pasado, "un sesgo inconsciente" que, a su juicio, afecta a toda su familia, por la institución y por su crianza.

Sobre este asunto, asegura que no acusó a sus parientes de ser "racistas" en una anterior entrevista con Oprah Winfrey en Estados Unidos, tal como publicó la prensa, aunque sí dijo que sufren de ese sesgo inconsciente que, si no se resuelve -avisa-, sí puede elevarse a racismo.

Por ese sesgo inconsciente -sostiene-, un miembro de la familia real expresó preocupación por el color de piel que tendría su hijo con Meghan, confirmó.

En otro momento de la entrevista, el príncipe acusa a su familia más cercana de sembrar historias en la prensa contra él y Meghan para mejorar su propia imagen y justifica su decisión de contar su propia versión de su vida.

"38 años… 38 años de que mi historia sea contada por otras personas, con giros y distorsiones intencionales. Me pareció que era el momento de adueñarme de mi historia y contarla por mí mismo", dice.

"No reconozco ni a mi padre ni a mi hermano"

"En estos momentos, no reconozco ni a mi padre ni a mi hermano, igual que probablemente ellos no me reconocen a mí", declaró el príncipe. Harry afirmó que, pese a todo, quiere "reconciliarse" con sus parientes, aunque para que eso suceda deben "asumirse responsabilidades", dijo.

"Nada de lo que he hecho a través de este libro o de otra manera ha sido con la intención de dañarlos o lastimarlos", declaró, para añadir que ni Carlos III ni William "han mostrado ninguna disposición a la reconciliación".

En la entrevista, el padre de Archie y Lilibet describe una relación de intensa rivalidad por parte de su hermano y acusa a "algunos miembros de la familia" de "acostarse con el diablo" en los medios de comunicación "para rehabilitar su imagen", al tiempo que le desacreditaban a él.

En base a EFE