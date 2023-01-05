El príncipe Harry acusa a su hermano, William, de agredirlo físicamente en 2019 tras discusión por Meghan

Según revela este jueves "The Guardian", el príncipe Harry asegura en su autobiografía "Spare" que su hermano, el príncipe William, lo agredió físicamente durante una discusión sobre su mujer, la duquesa de Sussex.

El periódico británico, que dice haber tenido acceso a un extracto del libro, que se publicará la próxima semana, señala que el incidente tuvo lugar en la casa de Harry en Londres en 2019, cuando los duques de Sussex ya estaban casados.

Al describir la discusión, Harry afirma que William calificó a Meghan Markle como una persona "difícil", "grosera" y "abrasiva", pero que el intercambio verbal escaló muy rápido.

"Todo sucedió tan rápido. Muy rápido. Me agarró por el cuello, rasgó mi collar y me tiró al suelo. Aterricé en el plato del perro, que se partió debajo de mi espalda, los pedazos me cortaron. Me quedé allí por un momento, aturdido, luego me puse de pie y le dije que saliera", cuenta el menor de los hijos del rey Carlos III.

Este ataque físico, del que el palacio de Buckingham no se ha pronunciado, le dejó al príncipe con una herida visible en la espalda, según el extracto publicado.

Este relato es uno de los muchos que el príncipe cuenta en el libro, que se espera cause una gran controversia.

Según escribe Harry, el incidente ocurrió cuando el ahora príncipe de Gales, William, se presentó en su casa en Londres, "Nottingham Cottage", ubicada en los terrenos del palacio de Kensington, para hablar de los problemas con la prensa. Tras la discusión y la agresión, William regreso con rostro de arrepentido y "se disculpó". Cuando William ya salía, según escribe su hermano, "se dio la vuelta y volvió a llamar a la puerta: 'No es necesario que le cuentes a Meg sobre esto'". Harry afirma que no se lo dijo inmediatamente a su esposa, pero sí llamó a su terapeuta.

Según Harry, le contó a Meghan lo ocurrido cuando ésta notó "rasguños y moretones" en su espalda. El príncipe dice que ella "no estaba tan sorprendida ni tan enfadada", sino "terriblemente triste".

El resentimiento de Harry por ser el "repuesto" es el tema unificador de su libro, a través de capítulos sobre su infancia, su educación, su carrera como miembro de la realeza y en el Ejército británico, su relación con sus padres y hermano y su vida con Meghan, señala "The Guardian". El título del libro proviene de un viejo dicho en los círculos reales y la aristocracia británica, que dice que el primer hijo es heredero de títulos, poder y fortuna, pero que el segundo es un repuesto, en caso de que algo le suceda al primogénito.

Al principio del libro, Harry cuenta la historia de cómo su padre, Carlos III, supuestamente le dijo a su esposa, la princesa Diana, el día de su nacimiento: "¡Maravilloso! Ahora me has dado un heredero y un repuesto, mi trabajo está hecho".

Además del libro, los duques de Sussex revelaron recientemente su difícil relación con la familia real británica en un documental divulgado en la plataforma "Neflix". Los duques decidieron apartarse de la Casa Real a principios de 2020 para ser financieramente independiente. La pareja vive en California con sus dos hijos, Archie, de 3 años, y Lilibet, de un año y medio.

EFE