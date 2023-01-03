El príncipe Harry quiere acercarse a Carlos y William pero acusa falta de voluntad de la familia real
En dialogo con una cadena británica, el duque de Sussex habla de la relación tirante que mantiene con su padre, el rey Carlos III, y con su hermano, el príncipe William.
En un clip promocional divulgado por el canal ITV como antesala de la entrevista que emitirá el próximo domingo, el príncipe Harry aseguró que la familia real británica no tiene "absolutamente ninguna voluntad de reconciliarse" con él o con su esposa, Meghan Markle.
En esa entrevista con la cadena británica, el duque de Sussex, que reside en California con Meghan y sus dos hijos pequeños, Archie y Lilibet, habla de la relación tirante que mantiene con su padre, el rey Carlos III, y con su hermano, el príncipe William.
Sobre esa relación, asegura que quiere "recuperar a su padre" y "tener de nuevo" a su hermano.
En el breve vídeo emitido hoy, el hijo menor del monarca británico y la fallecida Lady Di, apunta que "no tenía que ser de esta manera", en alusión a esas desavenencias familiares, y subraya que quiere "una familia, no una institución".
La entrevista se emitirá el domingo, tan solo dos días antes de que salga al mercado es esperado libro autobiográfico, "Spare".
Harry y Meghan se alejaron de la Monarquía británica en 2020 para empezar una nueva vida independiente en Estados Unidos.
Desde su marcha, se tensaron las relaciones con los otros miembros de la familia real, especialmente desde que el matrimonio concedió una extensa y polémica entrevista a un programa de televisión estadounidense de máxima audiencia en el que airearon trapos sucios de los miembros de la realeza.
Entre otras cuestiones, la pareja habló de comportamientos racistas por parte de miembros de la familia real.
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