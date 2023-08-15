Kate Middleton tuvo una salida sin el príncipe William, ¿pero con Rose Hanbury, supuesta amante de su marido?

El Universal (GDA)

Kate Middleton disfrutó este fin de semana de un festival de música realizado en Norfolk, un condado en Reino Unido. Pero los reportes indican que la esposa del príncipe William no se encontraba sola sino que estaba acompañada de Rose Hanbury, la marquesa de Cholmondeley y supuesta amante de su marido.

De acuerdo con un reporte de "Daily Mail", durante este fin de semana Middleton disfrutó de una cena con amigos en Houghton Hall, la residencia del marqués David Hanbury y su esposa Rose Hanbury, quien durante meses fue relacionada como el affair del príncipe de Gales.

Aparentemente uno de los asistentes a dicha cena convenció a Kate, de 41 años, para asistir al festival de música Houghton. Según los testimonios, el príncipe William no se encontraba presente. La salida ocurre pocas semanas después de que el heredero al trono británico fuera captado divirtiéndose en un bar junto a dos amigos cercanos.

El 'affair' entre William y Rose tomó fuerza en los últimos meses por lo que la presencia de ella en la coronación de Carlos III, lo que generó un gran revuelo y supuestamente incomodidad con Kate Middleton.

"Nunca ha habido enemistad entre Kate y Rose. Los rumores eran un montón de basura. La familia son antiguos aliados de la Corona y estarán allí", explicó un insider al tabloide británico mencionado.