Kate Middleton en el ojo de la crítica por preferir usar accesorios nuevos a las joyas de la corona

El Universal (GDA)

Kate Middleton, esposa del príncipe William, fue objeto de críticas por parte de Suzy Menkes. Con sus palabras, la exeditora de Vogue no tuvo piedad al apuntar a la Princesa de Gales por el escaso uso que hace de las joyas de la corona.

Estas palabras no fueron bien recibidas por los seguidores de Kate, a quien le reconocieron que sea una royal moderna.

Suzy, de 79 años, tiene un podcast que se llama 'Creative Conversations', en el que se lanzó contra la nuera del rey Carlos III.

"La Princesa de Gales está un poco decepcionada con las joyas, da la impresión de que solo se lo pone cuando es absolutamente necesario", dijo Menkes molesta porque Kate prefiere usar joyería asequible a las valiosas de la monarquía.

"Me la imagino luciendo hermosa con uno de esos vestidos detrás de escena y luego haciendo una mueca como si dijera: '¿Tengo que usar esto?", siguió la mujer que fue reconocida por la reina Isabel II por su impacto en el periodismo de moda.

"Ella no da ninguna sensación de adorar las joyas y de estar complacida de ponérselas". A juicio de la experta en moda, Kate Middleton debería lucir las joyas de la casa Windsor con más frecuencia, tal y como lo hace la reina Camila. "No parece tener la alegría de Camila al usar joyas", sentenció.

Kate ha sido bien recibida entre el público joven por mezclar ropa de alta costura con bisutería de marcas asequibles, como Zara; o prendas low cost con joyería más exclusiva. Solo en ocasiones especiales se ha decantado por las 'joyas de la corona'.