"Golpe de comunicación": así catalogan Meghan y Harry las disculpas de The Sun por columna en su contra

El príncipe Harry y su esposa Meghan Markle tildaron este fin de semana como "golpe de comunicación" a la disculpa del diario The Sun por una columna que ataca de manera virulenta a la duquesa de Sussex.

La semana pasada, el antiguo presentador del programa de coches Top Gear, Jeremy Clarkson, escribió que soñaba con el día en que Meghan "desfilara desnuda por las calles de todas las ciudades del Reino Unido, al mismo tiempo que la multitud le gritara '¡Vergüenza!' y le lanzara excrementos".

El periódico británico señaló el viernes que lamentaba la publicación de la columna, que retiró de su página web y su hemeroteca, y expresó sus sinceras disculpas.

"El hecho de que The Sun no haya contactado a la duquesa de Sussex para disculparse demuestra sus intenciones. No es más que un golpe de comunicación", afirmó este sábado un portavoz de los duques.

"Si el público merece el arrepentimiento de la cabecera por sus peligrosas afirmaciones, no estaríamos en esta situación si The Sun no estuviera continuamente aprovechando y explotando el odio, la violencia y la misoginia", prosiguió el vocero.

El polémico artículo suscitó un récord de quejas (más de 20.000) ante el defensor británico de medios y numerosas condenas de personalidades públicas.

Para justificarse, Clarkson mencionó "una referencia torpe a (la serie) Juego de Tronos". "Esto se lo ha tomado mal mucha gente. Estoy horrorizado por haber causado tanto dolor y seré más prudente en el futuro", escribió.

En una de las secuencias más recordadas de Juegos de Tronos, un personaje femenino sufre una "marcha de la vergüenza", en la cual se ve obligada a pasear desnuda por las calles mientras la gente le arroja basura.