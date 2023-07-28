Familia real británica se enfoca en George porque no quieren que "otro niño escriba otro libro"

El Universal (GDA)

Luego de que el príncipe Harry publicara su libro "En la sombra", en el que se queja de haber sido el "respuesto" de su hermano William, la familia real del Reino Unido no quiere que "otro niño escriba otro libro" en el futuro y por eso, todos los ojos y cuidados están puestos sobre el príncipe George, segundo en la línea sucesoria al trono británico.

Kate Middleton y William de Gales, sus papás, trabajan a marchas forzadas para darles a sus tres hijos una vida normal y amorosa mientras siguen atendiendo sus compromisos oficiales.

"Tienen que pensar en los sentimientos de George en relación con sus hermanos. George tiene toda esta presión", contó el escritor real Christopher Andersen, quien señala que tendrá que confiar más en sus hermanos. "Tiene estos dos hermanos que pueden ayudarlo, que pueden aliviar parte de la presión y compartir parte de la carga".

La idea es que el príncipe George, que alguna día será rey, incluya a sus hermanos Charlotte y Louis en su agenda, de manera que sepan que tienen el mismo lugar importante.

"La familia real no quiere que otro niño escriba un libro… otra edición de En la sombra", dijo el autor de "The King: The Life of King Charles III". "Obviamente, Harry estaba muy dolido por estar a la sombra de su hermano. Creo que son conscientes de eso".

En el libro"Spare", Harry de Sussex llamó a William su "archienemigo", detalló algunas peleas que tuvieron como hermanos y lo que sintió de que la familia real lo tuviera solo como un "repuesto", en caso de que algo le pasara al futuro rey.

El biógrafo real señala que Kate y William quieren que su dinámica familiar sea más saludable de lo que ha sido en la historia de la monarquía. "William cree que Harry está delirando al hacer estas locas acusaciones. Es la traición máxima. La confianza entre los dos hermanos está completamente rota", le contó una fuente a "USW".