¿Qué le pidió cambiar el príncipe George a su abuelo Carlos III el día de su coronación para evitar burlas?

Durante la coronación de Carlos III el príncipe George demostró su compromiso con la monarquía británica al participar de la ceremonia como uno de los pajes de honor. Sin embargo, todo indica que el hijo del príncipe William y Kate Middleton se encargó de 'persuadir' a su querido abuelo para cambiar una tradición con el objetivo de evitar las burlas en la escuela.

Según los reportes de los tabloides británicos, el heredero al trono, de 9 años, no quería lucir los tradicionales pantalones cortos y mallas en color blanco debido a las potenciales burlas que enfrentaría en su escuela.

La situación le fue expresada a Carlos III, quien accedió a que los niños acompañaran su uniforme de color rojo y terciopelo azul con pantalones de vestir en color negro decorados con una franja dorada.

El resto del atuendo completado con guantes blancos y los llamativos galones dorados en el pecho, diseño similar al usado desde la coronación del rey Eduardo VII en 1902.

Una fuente cercana a la familia real británica aseguró que al príncipe George "no le gustaba la idea de usar mallas y convertirse en un tema de obscenidad en la escuela", preocupación que fue atendida por su abuelo.

Además del hijo de los príncipes de Gales, los otros pajes del monarca británico eran Nicholas Barclay, Ralph Tollemache y Oliver Cholmondeley, hijo de David Rocksavage y Rose Hanbury.

Mientras que la reina Camilla fue ayudada por sus nietos Gus y Louis Lopes, hijos de su Laura Lopes y Freddy, hijo de Tom Parker Bowles; de 13 años.

El universal (GDA)