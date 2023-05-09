Los príncipes de Gales, William y Kate, promovieron el voluntariado con motivo de la coronación de Carlos III

Los príncipes de Gales, William y Kate, colaboraron este lunes junto con sus tres hijos, George, Charlotte y Louis un grupo de Scouts en Slough dentro de una campaña para promover el voluntariado que impulsa el Palacio de Buckingham con motivo de la coronación de Carlos III.

El príncipe Louis, de cinco años, fue uno de los protagonistas del acto, el primer compromiso oficial en el que participa, al ponerse a los mandos de una pequeña excavadora -con ayuda de su padre- durante la construcción de una nueva cabaña para los Scouts.

Charlotte, de ocho años, colaboró con la pintura, mientras que George, de nueve, practicó con diversas herramientas de carpintería.

Miles de personas en todo el Reino Unido participan en actividades solidarias este lunes, declarado festivo en el país para conmemorar la ascensión al trono de Carlos III y Camilla, coronados el sábado en la Abadía de Westminster.

Los príncipes de Gales y sus hijos participaron de "Big Help Out" durante el tercer día de festejos por la coronación de Carlos III Foto: DANIEL LEAL/AFP fotos

Las iniciativas solidarias "subrayarán el impacto positivo del voluntariado en las comunidades locales de todo el país", destacó en un comunicado el Palacio de Bukingham, residencia oficial de Carlos III y Camilla.

"Como tributo al servicio público del rey, (la iniciativa) animará a la gente a hacerse voluntaria y unirse al trabajo que ya se está haciendo en su zona", agrega la nota.

Los príncipes de Gales y sus hijos participaron de "Big Help Out" durante el tercer día de festejos por la coronación de Carlos III Foto: DANIEL LEAL/AFP fotos

Los duques de Edimburgo, Eduardo y Sofía, participaron en una clase sobre perros guía en Reading (sur de Inglaterra), mientras que los duques de Gloucester, Richard y Birgitte, visitaron una iglesia ortodoxa en Londres.

Tras un fin de semana de celebraciones por su coronación, Carlos III y Camilla se mantuvieron lejos de los focos. Un portavoz oficial de los reyes detalló que "no asistirán a ningún evento en persona" durante la jornada.

EFE