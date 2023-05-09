Los reyes Carlos III y Camilla agradecen el "respaldo y aliento" que recibieron por motivo de su coronación

Carlos III y Camilla enviaron este lunes un mensaje de agradecimiento a las miles de personas que participaron de los actos para celebrar su coronación. En él destacan y enaltecen el "respaldo y aliento" que han recibido.

"A aquellos que se unieron a las celebraciones, ya fuera en casa, en fiestas y almuerzos al aire libre o en actos de voluntariado, os damos las gracias, a todos y cada uno de vosotros", expresa el mensaje difundido por el Palacio de Buckingham.

"Saber que contamos con vuestro respaldo y aliento y haber sido testigos de vuestra amabilidad, expresada de tan diversas formas, ha sido el mejor regalo posible en la coronación", destaca la nota.

Carlos III y Camilla subrayan que a partir de ahora continuarán dedicando sus vidas a "servir a la gente del Reino Unido" y la Commonwealth.

Durante una jornada declarada festivo nacional para conmemorar la ascensión al trono de los reyes, miles de personas participaron hoy en actos de voluntariado, animados por el Palacio de Buckingham, como forma de celebración.

Al término de los tres días en los que la atención del país ha girado en torno a la coronación, desde la ceremonia en la Abadía de Westminster el sábado, los reyes rindieron hoy "especial tributo a las innumerables personas que han dedicado su tiempo a asegurar que las celebraciones en Londres, Windsor y más allá fueran tan felices, seguras y entretenidas".

La residencia oficial de los soberanos en Londres divulgó además cuatro nuevas fotografías de Carlos III y Camilla, la primera de ellas del monarca sentado en el trono en el Palacio de Buckingham.

También publicó imágenes de los reyes en la sala del trono, así como un retrato colectivo en el que aparecen todos los miembros de la familia real que cumplen tareas oficiales.

EFE