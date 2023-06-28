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El País Eme Realeza

El príncipe George visitó Eton College, el colegio en el que estudió su padre y al que irá en algunos años

La visita de la familia a Eton College ocurrió en el día del cumpleaños del príncipe William, de acuerdo con reportes de la prensa británica.

28/06/2023, 10:00
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El príncipe George
Foto: Archivo

El Universal (GDA)
Los príncipes de Gales, William y Kate, acompañaron a su hijo George a una visita a Eton College, el prestigioso centro de estudios que ha recibido a varios miembros de la sociedad británica.

George, hijo mayor y segundo en línea de sucesión al trono, cumplirá 10 años el próximo mes y acudió a la que sería su nueva escuela vestido muy elegante, con pantalones cortos en color azul marino y camisa blanca; mientras que su papá y su mamá iban muy relajados.

La visita de la familia a Eton College ocurrió en el día del cumpleaños del príncipe William, de acuerdo con reportes de la prensa británica.

Aunque a George aún le faltan algunos años para poder ingresar al colegio (la escuela para niños inicia a partir de los 13 años), es probable que Kate Middleton y el príncipe William hayan querido acercar a su hijo a la que será su nueva escuela y apartar su lugar.

Eton College tiene tanta demanda que las inscripciones comienzan tres años antes o cuando el alumno está en el 5 año, justo el grado del príncipe George. El rey Enrique VI es el fundador del centro de estudios. William entró a Eton en 1995 y su hermano, el príncipe Harry en 1996.

Actualmente, el príncipe George estudia en Lambrook School, el mismo lugar donde están sus dos hermanos menores, la princesa Charlotte y el travieso príncipe Louis.

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