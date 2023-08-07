Familia real británica excluyó al príncipe Harry y Meghan Markle de un evento en memoria de la reina Isabel II

El Universal (GDA)

Los duques de Sussex, Meghan Markle y el príncipe Harry, no fueron contemplados para asistir a la conmemoración privada que tendrá la familia real británica por el aniversario del fallecimiento de la reina Isabel II.

De acuerdo con reportes, los miembros de la familia Windsor no han llamado a los Sussex para invitarlos al evento familiar en memoria de la que fue reina. Los informes señalan que, pese a que Harry y Meghan estarán en Alemania para cumplir con algunos compromisos con los Invictus Games, la familia real no les ha extendido la invitación. "No ha habido ningún contacto con ellos", le contó una fuente a "The Sun".

Según los informes, en la conmemoración estarán presentes el rey Carlos III, la reina Camila, el príncipe William y su esposa, Kate Middleton; Sofía y Eduardo de Edimburgo y el príncipe Andrés con Sarah Ferguson. Esta será la primera vez que Fergie será captada luego de su cirugía por cáncer de mama.

El mismo medio señala que Carlos III permanecerá en Balmoral y, a partir del 21 de agosto, comenzará a recibir a varios miembros de la familia.

Sin embargo, otras personas consultadas creen que Meghan y Harry recordarán a Isabel II a su manera.