Entre rumores de separación y bancarrota, el príncipe Harry y Meghan Markle reaparecen sonrientes y juntos

El Universal (GDA)

Meghan Markle y el príncipe Harry reaparecieron en la vida publica sonrientes y orgullosos con un mensaje para los jóvenes de el 'Fondo de Energía Juvenil de Tecnología Responsable', su nuevo proyecto. Los duques de Sussex, quienes aparentemente se sienten saboteados por Hollywood y envueltos en rumores de divorcio, sorprendieron a los beneficiarios de dicho proyecto con llamadas telefónicas.

Antes de que Harry y Meghan asistan a la nueva edición de los juegos Invictus el próximo septiembre reaparecen juntos en un video de su fundación. De acuerdo con la información, los duques de Sussex decidieron que Archwell fundara el Fondo de Energía Juvenil de Tecnología Responsable para brindar apoyo a los jóvenes dedicados a crear un espacio seguro en la web.

Dicho fondo logró recaudar dos millones de dólares, los cuales serán repartidos en 26 organizaciones benéficas, mismas con las que pudieron compartir breves llamadas de felicitación.

👑 Na stronie internetowej Archewell pojawiły się nowe wspólne zdjęcia Meghan i Harry'ego! pic.twitter.com/K2HOp7rcbl — jamie 🌿 (@kindaintoit__) August 2, 2023

"Me felicitaron; Dijeron que estaban realmente orgullosos del trabajo que estamos haciendo", explicó Tazin Khan, fundador de Cyber Collective, uno de los proyectos beneficiados a "People".

El video del príncipe Harry y Meghan Markle también aparece días después de que "Daily Mail" reportara que George Clooney y David Beckham eran dos de las personalidades que habían decidido terminar son su amistad debido a algunas diferencias.

Aunque aún no está confirmado, Serena Williams podría sumarse a la lista debido a que en su reciente baby shower la duquesa de Sussex no fue captada en ningún momento, algo que ha despertado la curiosidad entre los tabloides británicos.