Familia moderna: Estos son los vínculos más directos de Carlos y Camilla que se reunirán en la coronación

La coronación de Carlos III y Camilla tendrá lugar este sábado y en ella se darán cita un rey y una reina divorciados, varios hijastros, un exmarido, un hijo rebelde y hasta un hermano deshonrado, miembros todos ellos de la "modern family" de los nuevos reyes británicos.

La pareja real

Carlos, de 74 años, se divorció de Diana en 1996, tras una "guerra" muy mediatizada. Diana murió en 1997 en un accidente de auto en París.

Camilla, de 75, se divorció de Andrew Parker Bowles, un exoficial del ejército, en 1995 tras 21 años de matrimonio.

La boda civil de Carlos y Camilla en abril de 2005, después de un largo romance, suscitó resistencias.

El exesposo

Para él, esta será su segunda coronación, pues Andrew Parker Bowles, de 83 años, fue paje en la coronación de Isabel II. Mantiene una buena relación con Camilla y fue invitado a su boda con Carlos. También es el padrino de la hija de la princesa Ana, Zara Tindall. Su segunda esposa falleció.

Hermanos y hermanas

Por parte de Carlos, su hermana Ana, de 72 años, miembro activo de la familia real y muy popular, se divorció de Mark Phillips en 1992 y se volvió a casar ese mismo año con el vicealmirante Timothy Laurence. Tiene dos hijos de su primer matrimonio, Zara y Peter Phillips, y cinco nietos.

Su hermano Andrés, de 63 años, se divorció de Sarah Ferguson hace casi tres décadas pero sigue viviendo con ella. Ya no está autorizado a representar a la familia real, por una denuncia por agresión sexual presentada en Estados Unidos en relación con el financiero pedófilo Jeffrey Epstein, ya fallecido.

Cerró el caso pagando varios millones de dólares a la mujer que lo acusaba. Es el miembro más impopular de la familia real y vive como un paria en la finca de Windsor. Sus dos hijas, Eugenia y Beatriz, estarán presentes en la coronación pero Sarah no fue invitada.

Su hermano Eduardo, de 59 años, y su esposa Sofía, de 58, se convirtieron hace poco en duque y duquesa de Edimburgo. Miembros activos de la familia real, más discretos, acudirán con su hija, Luisa, de 19 años; y su hijo, Jacobo, de 15.

Por parte de Camilla, su hermana Annabel Elliot, de 74 años, decoradora y anticuaria, es viuda desde marzo. Guarda una relación muy estrecha con Camilla. Su hermano Mark falleció en un accidente en 2014.

Uno de los nietos de Annabel, Arthur Elliot, será uno de los cuatro pajes de honor de Camilla.

Hijos e hijastros

William, de 40 años, es el príncipe heredero y está casado con Kate Middleton, princesa de Gales, con la que tiene tres hijos: George (9 años), Charlotte (8) y Louis (5).

Harry, el hijo rebelde de Carlos, tiene 38 años y una actitud muy crítica con la familia real. Vive en California desde 2020 con su esposa, Meghan. El sábado asistirá solo a la ceremonia. Meghan y sus dos hijos, Archie -que cumplirá 4 años el día de la coronación- y Lilibet, de 23 meses, no acudirán. Recientemente, Harry publicó "En la sombra", una autobiografía muy crítica con la familia real, en especial con Camilla y William, lo que complica una eventual reconciliación.

Tom Parker Bowles, hijo de Camilla y Andrew Parker Bowles, es el ahijado de Carlos III. Tiene 48 años, es crítico gastronómico y está divorciado de la periodista de moda Sara Buys. Tiene dos hijos.

Laura Lopes, de 45 años, es hija de Camilla y de Andrew Parker Bowles. Es curadora de arte, está casada y tiene tres hijos.

Nietos

George será el paje de honor más joven que tendrá Carlos III en su coronación. Charlotte y Louis deberían participar en la procesión después de la ceremonia.

Freddy Parker Bowles, de 13 años, nieto de Camilla, será uno de los cuatro pajes de su abuela, así como sus primos, los gemelos Gus y Louis Lopes, de 13 años, hijos de Laura. Se les ha visto en público en contadas ocasiones.

Lola Parker Bowles, de 15 años, y Eliza Lopes, igualmente de 15 y que fue dama de honor en la boda de William y Kate (en 2011), también asistirán.

AFP