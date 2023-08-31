Estas son las claves de la vida de lujo del príncipe Louis, el hijo menor de William y Kate

El Universal (GDA)

El príncipe Louis, hijo menor de Kate Middleton y el príncipe William, disfruta con apenas cinco años de una vida de lujo y comodidades por el simple hecho de ser el cuarto en la línea de sucesión al trono británico. El pequeño tiene todos los beneficios de la realeza pero sin la presión de convertirse en monarca.

Con esta nota te proponemos conocer todos los detalles sobre la lujosa vida del nieto del rey Carlos III, quien vive cómodamente con su familia en Adelaide Cottage, residencia ubicada en Windsor.

Educación de élite y actividades extracurriculares

Louis asiste a la escuela Lambrook ubicada Berkshire, una institución de élite con una matrícula de alrededor de 58 mil libras al año pero que ofrece distintos beneficios.

El nieto de Carlos III tiene una educación de primer nivel que complementa con clases sabatinas más una amplia gama de actividades extracurriculares como buceo, golf o composición de canciones.

Ropa de diseñador y estilo real

El guardarropa del príncipe está lleno de elegantes prendas de diseñadores exclusivos como Amaia, Lallie London y Trotters, cuyos precios oscilan entre los 50 a 70 euros.

El pequeño hijo de Kate Middleton y el príncipe William se ha ganado el corazón de miles de personas con su ternura y ocurrencias durante eventos oficiales, además de lucir sumamente tierno con sus pantalones cortos, una tradición que deben seguir los más jóvenes de la familia real.

Regalos lujosos y celebraciones memorables

El príncipe Louis ha recibido distintos regalos lujosos a lo largo de sus 5 años. Uno de ellos fue en su bautismo, cuando su tío, el príncipe Harry, le regaló la primera edición del libro "Winnie the Pooh" de AA Milne, cuyo valor es de 8 mil libras esterlinas.

Asímismo y siguiendo la línea de los grandes regalos, su fiesta de quinto cumpleaños contó con una emocionante temática de aventuras, con tortas, sándwiches y decoraciones con globos.

Además, ha recibido regalos de personalidades famosas, como unas zapatillas deportivas personalizadas por el tenista campeón de Grand Slam y diseñador, Stan Smith.

Vacaciones en lugares exclusivos

La familia del príncipe William y Kate Middleton suele disfrutar de sus vacaciones de verano en la isla privada de Mustique ubicada en el Caribe.

El príncipe Louis ha visitado esta exclusiva isla en dos ocasiones, donde la familia se hospeda en una villa con un personal que incluye mayordomo, chef, ama de llaves y jardinero. También han llevado a Louis y a sus hermanos a esquiar en la estación de Courchevel en Francia.

Residencia y vida cotidiana

El pequeño Louis vive con su familia en Adelaide Cottage en Windsor, una elegante residencia con cuatro dormitorios. La casa se encuentra cerca de la Capilla de San Jorge y es parte del parque real privado de Home Park.

Además, Louis nació en el hospital St. Mary's de Londres, conocido por su servicio de maternidad de primera clase y en el que también nacieron sus hermanos, el príncipe George, de 10 años, y la princesa Charlotte, de 8.

A pesar de su corta edad, el príncipe Louis ya está experimentando un estilo de vida lleno de lujos y oportunidades exclusivas, rodeado del cariño y la atención de su familia, que pese a pertenecer a la monarquía se mantienen totalmente pendientes de sus hijos.

