El rey Carlos III tendrá una nueva coronación, ¿dónde, cuándo y por qué?

El Universal (GDA)

El pasado sábado 6 de mayo, el rey Carlos III y la reina Camila fueron coronados en la abadía de Westminster pero en las próximas semanas volverán a ser reconocidos como tales. De acuerdo con el gobierno de Escocia, los reyes de Reino Unido serán coronados en Edimburgo el próximo 5 de julio en compañía de William y Kate, los príncipes de Gales.

Carlos III será coronado con los 'Honeres de Escocia' en un servicio que se realizará en la catedral de St. Giles y en el que participarán alrededor de 100 personas entre la ceremonia de acción de gracias y una procesión.

El príncipe William y Kate Middleton, conocidos en Escocia como duques de Rothesay y condes de Strathearn, también asistirán a dicho evento que ocurrirá en el marco de la Semana Real en Edimburgo.

Según los reportes, habrá un desfile en Royal Mile, nombre de la avenida principal que comunica el castillo de Edimburgo con el palacio Holyroodhouse. Durante el mismo se dispararán 21 cañonazos.

Este evento, marcará el regreso de Carlos III a su agenda de trabajo ya que en las últimas semanas ha estado tomando un descanso alejado del ojo público, aparentenete en Transilvania, debido a lo exhaustivo que resultó preparar su coronación en la abadía de Westminster.

