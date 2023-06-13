Carlos III desfilará a caballo durante el Trooping the Colour, su primer cumpleaños oficial como rey

Agencia EFE

Carlos III será el protagonista este sábado del desfile Trooping the Colour por su cumpleaños oficial, el primero como rey y jefe de Estado del Reino Unido. Como cada año, este acontecimiento tendrá lugar en el patio de armas de la Guardia Real montada a caballo, en Londres.

Según informó el palacio de Buckingham, residencia oficial de la familia real, Carlos III será el primer monarca que va a caballo desde 1986, cuando lo hiciera su madre, la fallecida reina Isabel II.

El soberano, de 74 años y cuyo verdadero cumpleaños es el 14 de noviembre, hará el saludo como coronel en jefe de los regimientos reales. Una vez concluido el colorido desfile, el rey y la reina Camila se trasladarán al palacio de Buckingham, donde saludarán desde el balcón antes del espectáculo aéreo con el vuelo rasante de varios aviones de la Real Fuerza Aérea británica (RAF).

Durante más de 260 años, el "Trooping the Colour" ha marcado el cumpleaños "oficial" del soberano, pensado para aprovechar el buen tiempo en el mes de junio en el Reino Unido, independientemente de la fecha de nacimiento de los monarcas.