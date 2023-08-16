Corona británica abrió llamado laboral en busca de un gerente de sostenibilidad, ¿cuánto pagarán por la tarea?

El Universal (GDA)

Pese a que Carlos III y la familia real británica se encuentran de vacaciones de verano, el trabajo en el Palacio de Buckingham no se detiene y en los últimos días publicaron una oferta laboral un tanto inusual. El rey Carlos ofrece un trabajo como "Gerente de Informes de Datos de Sostenibilidad" con un salario que ronda los 63 mil dólares anuales.

Quien acceda al puesto cumplirá funciones de lunes a viernes, tendrá 25 días de vacaciones y una estancia permanente. Las funciones incluyen "proporcionar seguimiento a la huella de carbono y distintos trabajos para mejorar la precisión respecto a los datos de emisiones que genera la realeza". Motivo por el que el puesto está diseñado para un analista de datos con buenas habilidades en la comunicación.

"La Casa Real está colocando la sostenibilidad ambiental al frente de todo lo que hacemos. Estamos dedicados a reducir nuestro impacto en el planeta, con acciones inmediatas enfocadas en reducir nuestras emisiones de carbono y uso de energía", se explica en la página oficial de Buckingham.

De acuerdo con "The New York Post", el salario que Carlos III ofrece en dicho puesto es más del doble del dinero que percibe un trabajador común en Reino Unido de forma anual.

Dicha oferta laborar aparece poco más de tres meses después de que Carlos III celebró su coronación, un evento reducido precisamente en su afán de cuidar y solamente hacer los gastos necesarios para que su monarquía no tuviera una mala percepción.

"Trabajar en un entorno histórico puede traer sus desafíos únicos, pero disfrutará la oportunidad de cumplir con nuestros ambiciosos objetivos", ofrece el Palacio de Buckingham a todos los aspirantes, quienes serán entrevistados durante el mes de agosto, según la información.