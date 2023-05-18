Así fue la conversación que Carlos III y el príncipe Harry tuvieron poco antes de la coronación

Los detalles del detrás de escena de la coronación de Carlos III y la reina Camila todavía están siendo descubiertos poco a poco. En esta oportunidad, las novedades están relacionadas con la asistencia del príncipe Harry, quien sin duda fue el invitado incómodo del histórico evento.

“Us Weekly” reveló que el rey Carlos III y el príncipe Harry sí mantuvieron una conversación la noche previa a la coronación. "Tengo entendido que no tuvo ninguna interacción con los príncipes de Gales, pero sí tuvo una conversación con su padre la noche anterior”, asegura Nick Bullen, experto real y editor del “True Royalty TV”.

De la misma forma, el medio anteriormente mencionado detalla que nadie en la familia real estaba al tanto de los planes del duque de Sussex.

“Hasta la mañana, nadie sabía realmente cuáles serían los planes de Harry para esa tarde. Creo que todos sabían que tenía que tomar un avión porque todo el mundo sabía que tenía la intención de volver a casa, pero había una esperanza de que pudiera ser parte de algunas de las celebraciones familiares”.

El experto real Nick Bullen también asegura que aunque hubo una decepción generalizada, todos estaban seguros de que el príncipe Harry no permanecería mucho tiempo.

Finalmente, sobre la relación actual del príncipe con la familia real, “Us Weekly” detalla; “Con la coronación terminada, parece poco probable que regrese a casa, no hay razón para que él regrese a Londres pronto”.

El Universal (GDA)