Príncipe Harry y Meghan Markle fueron víctimas de "una casi catastrófica" persecución en auto en Nueva York

Los duques de Sussex, Harry y Meghan, y la madre de esta última, Doria Ragland, sufrieron una persecución automovilística "casi catastrófica" en Nueva York (Estados Unidos) por parte de paparazzi "muy agresivos", con varias colisiones colaterales, ha informado un portavoz de la pareja.

Según el portavoz, la "persecución", después de que los tres asistieran a una ceremonia de entrega de premios, duró "más de dos horas" y dos agentes de la Policía neoyorquina (NYPD) presenciaron los hechos, aunque de momento el cuerpo no se ha pronunciado.

"Anoche, el duque y la duquesa de Sussex y la Sra. Ragland se vieron involucrados en una persecución automovilística casi catastrófica a manos de un grupo de paparazzi muy agresivos", dice el comunicado difundido en el Reino Unido.

"Esta persecución incesante, que duró más de dos horas, resultó en múltiples colisiones cercanas que implicaron a otros conductores, a peatones y a dos agentes de la policía de Nueva York", afirma la fuente.

Si bien ser una figura pública "conlleva cierto nivel de interés", "nunca debe ser a costa de la seguridad de nadie", añade.

La fuente señala que la difusión de imágenes obtenidas de esta manera "fomenta una práctica altamente invasiva, que es peligrosa para todos los implicados".

Según la cadena pública BBC, el incidente se produjo en la noche del martes después de que los duques y la madre de Meghan asistieran a los premios de Ms. Foundation Women of Vision, en su primera aparición pública desde que el hijo menor de Carlos y Diana acudiera a la coronación de su padre en Londres el pasado 6 de mayo.

Harry y Meghan, que se casaron en el Reino Unido el 19 de mayo de 2018, anunciaron en enero de 2020 que se desvinculaban de la monarquía británica para llevar una vida independiente en Norteamérica, donde primero vivieron en Canadá y actualmente en la ciudad estadounidense de Los Ángeles

EFE