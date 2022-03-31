Verde: el color elegido por las mujeres de la realeza para el homenaje al príncipe Felipe

REALEZA

La reina Isabel II, la duquesa de Cornualles y la princesa Ana vistieron de un tono esmeralda; el color está ligado a una cuestión muy puntual

la nacíón / gda

La familia real británica rindió homenaje al Duque de Edimburgo de una forma muy particular y vinculada con uno de los protocolos de la corona.

Durante la misa de acción de gracias que se realizó en la Abadía de Westminster, la Reina Isabel II estuvo acompañada de su hijo, el príncipe Carlos, la duquesa Camilla y la princesa Ana. Pero un detalle en la vestimenta de la monarca y sus descendientes no pasó desapercibido, por lo que enseguida se comenzó a especular sobre el tema.

Las mujeres de la realeza vistieron durante la liturgia de un tono verde esmeralda que tenía un gran significado para el duque de Edimburgo. Según indicaron en la cuenta oficial de Twitter de la corona, “la familia se reunió para celebrar la vida del Duque”, que murió el 9 de abril de 2021, y para agradecer por “el trabajo que realizó, las causas que defendió y su dedicación” a los suyos.

La reina Isabel II. Foto: AFP

“El Servicio, en particular, rindió homenaje a la contribución del Duque de Edimburgo a la vida y su firme apoyo a las más de 700 organizaciones benéficas con las que Su Alteza Real estuvo asociado a lo largo de su vida”, indicaron. Por este motivo, algunos miembros de la realeza europea y representantes de sus organizaciones benéficas respetaron a rajatabla uno de los deseos de Felipe de no vestir de negro el día que se celebrase su vida.

Durante el servicio conmemorativo, la Reina Isabel II vistió un abrigo enterizo verde bosque que hacía juego con su sombrero. En tanto, la princesa Ana, junto a la duquesa Camilla de Cornualles optaron por un verde esmeralda, con un tocado a juego, combinado con detalles en negro.

La duquesa de Cornualles, Camilla, y la princesa Anna. Foto: AFP

Los colores elegidos por las mujeres de la monarquía británica no son una mera casualidad. Si bien por una cuestión protocolar relacionada con el servicio de acción de gracias que se realiza podían haber vestido de negro, había un trasfondo detrás del verde. Según cita Harper’s Bazaar, se trata de un conmovedor motivo orquestado para honrar al duque de Edimburgo que la Reina decidió respetar.

Resulta que el verde oscuro elegido no era más que el “Edinburgh Green [El verde de Edimburgo]”, el color de “librea oficial de Philip”. Es decir, que el duque era conocido por amar ese color e implementarlo a lo largo de los años entre “las libreas de su personal y automóviles privados”. En otras palabras, sus colaboradores utilizaban este color en sus trajes o uniformes mientras lo servían. Según indica la revista de moda, uno de los últimos deseos del Duque era que se usara ese color en alguno de sus homenajes.

La reina Letizia y el rey Felipe VI de España. Foto: AFP

Entre los asistentes al evento se encontraba la reina Letizia de España, quien decidió respetar el protocolo, con un vestido en verde esmeralda y un tocado a juego. Si bien la duquesa Kate de Cambridge no vistió de negro optó por un vestido largo con lunares blancos y cuello alto

Los duques de Cambridge, Kate Middleton y el príncipe William, junto a sus hijos el príncipe George y la princesa Charlotte. Foto: AFP

“Miembros de la Familia Real y representantes de las muchas organizaciones benéficas e intereses de Su Alteza Real se reunieron en la Abadía de Westminster para celebrar la vida y obra de esta extraordinaria figura pública”, precisaron en uno de los escuetos comunicados que publicaron a través de las redes sociales.