Revés para el príncipe Carlos: renunció el responsable del salto en su popularidad

Realeza

Después de cinco años a su servicio, se despide el secretario de comunicaciones del príncipe y de Camilla: la cara oculta detrás de la popularidad de la pareja

la nación / gda

La realeza británica tiene una vacante disponible. Es que el secretario de comunicaciones que durante cinco años estuvo al servicio del príncipe Carlos se despide de la Casa Real. ¿Por qué renunció? Porque fue nombrado presidente de Asuntos Corporativos de Edelman, la agencia internacional de relaciones públicas.

Julian Payne fue el responsable de la inserción tanto de Carlos como de Camilla en el universo digital. A través de su gestión, fueron los primeros en utilizar Zoom o videollamadas en conjunto a partir de la declaración de la pandemia. Además, fue su idea crear un club de lectura que la duquesa de Cornualles que lanzó la semana pasada en Instagram.

Fueron años de crecimiento en la popularidad del príncipe y su esposa. Antes de llegar a la casa real, Payne era vicepresidente de relaciones públicas globales y corporativas de Burberry. Con esta experiencia también gestionó el lanzamiento de la línea de ropa propia de Carlos, llamada Modern Artisan, durante 2020. Es su responsabilidad, además, el hecho de que el príncipe haya sido elegido como hombre del año de la revista GQ en 2018.

Antes de Burberry, Julian Payne, que tiene 48 años, pasó años en la BBC. Su salida coincide con el regreso de la secretaria privada de Camilla, Amanda McManus.

