Preguntas sin respuesta tras la explosiva entrevista de Harry y Meghan

Las confesiones hechas por el príncipe Harry y su esposa Meghan durante la entrevista con Oprah Winfrey sobre su vida en el seno de la familia real británica y su decisión de abandonarla dejaron varias preguntas sin respuesta.

- ¿Cómo reaccionará la familia real? -

El Palacio de Buckingham no hizo comentarios ni antes ni después de divulgada la entrevista de dos horas. Según los medios británicos, es poco probable que lo haga, salvo para responder a críticas directas a algunos miembros mencionados personalmente.



Sin embargo, las revelaciones pueden ser devastadoras, ya que Meghan afirma que no recibió ningún apoyo cuando informó de que tenía pensamientos suicidas.



También las acusaciones de racismo contra un miembro no identificado de la casa real son un tema especialmente sensible en el Reino Unido, que el año pasado fue escenario de grandes protestas del movimiento Black Lives Matter.

Se espera especialmente una reacción del hermano mayor de Harry, William, y de su esposa Kate.



Durante la entrevista, Meghan dijo que, al contrario de lo que había publicado la prensa británica, no fue ella quien hizo llorar a Kate durante un incidente poco antes de su boda, sino todo lo contrario.

- ¿Quién hizo un comentario racista? -

Harry, cuya suegra es negra, prometió no revelar nunca qué miembro de la familia real le había preguntado cómo de oscura sería la piel de su hijo Archie.



Esta afirmación ha desatado muchas especulaciones y no mejorará la reputación de la familia real, ya criticada por su insensibilidad.



La reina Isabel II, de 94 años, y su marido, el príncipe Felipe, de 99 y actualmente hospitalizado tras ser operado del corazón, fueron exonerados el lunes. Según Oprah Winfrey, el príncipe Harry insistió en hacer "saber (...) que no fueron ni su abuela ni su abuelo".

- ¿A quién pidió ayuda Meghan? -

Meghan afirmó haber pedido ayuda tras haber tenido ideas de cometer suicidio, pero aseguró que "nunca se hizo nada".



Esto plantea la incógnita de con quién se puso en contacto y por qué no recibió más ayuda para adaptarse a las exigencias de la monarquía.

- ¿Cómo se resienten los lazos familiares? -

Las declaraciones de la pareja no contribuirán a mejorar sus relaciones con la familia real, muy tensas desde que decidieron abandonar el Reino Unido y dejar sus papeles como miembros de la monarquía. Esto podría incluso llevar a que sus lazos se corten definitivamente.



Harry explicó que su padre, el príncipe Carlos -heredero al trono de 72 años- había dejado de contestarle al teléfono durante un tiempo. Dijo que estaba "realmente decepcionado" por su falta de apoyo, pero decidido a fortalecer su relación.



También dijo que se había distanciado de su hermano William.

- ¿Quién estaba celoso de Meghan? -

Harry sugirió que algún miembro de la familia real estaba celoso de la popularidad de Meghan durante un viaje de la pareja a Australia y Nueva Zelanda en 2018.



¿Quién fue, por qué y podría eso explicar los problemas que siguieron?

Este episodio recuerda cuando la princesa Diana eclipsó a Carlos en su propia gira por Australia en 1983, un tema tratado en la última temporada de la serie de Netflix "The Crown".

- ¿Y las acusaciones de acoso? -

La entrevista se grabó antes de que se conociesen la semana pasada las denuncias de acoso a exempleados del palacio por parte de Meghan en 2018. Buckingham aseguró que investigará dichas acusaciones por las que dijo estar "muy preocupado". La exactriz las negó rotundamente.

- ¿Y el padre de Meghan? -

La duquesa de Sussex se distanció de su padre, el controvertido Thomas Markle, antes de su matrimonio en 2018, y este nunca conoció a Harry ni a su nieto Archie. Oprah Winfrey no hizo ninguna pregunta al respecto.