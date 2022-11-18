En nuevo episodio de "Archetypes", Meghan imitó el acento británico y desató la polémica

REALEZA

La duquesa de Sussex entrevistó a Jameela Jamil en el episodio más reciente de su podcast; un detalle en la manera de saludar a la actriz enfureció a los oyentes

LA NACION/ GDA

Lo que pareció ser un momento para generar risas y empatía de parte de los oyentes, se convirtió en motivo de rechazo. En Archetypes, el más reciente podcast en Spotify de Meghan Markle, la ex actriz entrevistó a una celebridad de Reino Unido e imitó el acento inglés al saludarla. Apenas instantes después de aquella introducción, en redes sociales los usuarios se mostraron indignados.

La duquesa de Sussex conversó con Jameela Jamil, una actriz y activista londinense, conocida por su interpretación de Titania, la villana de She-Hulk. “Hellooo”, expresó Markle, con marcado acento british, luego de presentarla en el programa.

Aquel momento fue suficiente para que los oyentes del podcast comenzaran a opinar a través de Twitter. “¿Meghan está tratando de hacer un acento británico otra vez?”, escribió una persona, mientras que otra se tomó el momento como una verdadera ofensa hacia los angloparlantes de Reino Unido. ”¿Ahora te burlas del acento británico? Por favor, Meghan, solo cállate”, manifestó otro usuario con visible enojo e indignación.

No obstante, a Jamil no le pareció un momento ofensivo -en absoluto- y el diálogo entre ellas transcurrió de manera más que cordial y afectuosa. De hecho, la actriz, quien también es activista por los derechos de las mujeres, dijo que Meghan era un “voz inspiradora” y le ofreció su apoyo en las causas que promueve la duquesa.

Foto: reproducción de Spotify

Sin embargo, no todo fue negativo en redes sociales. Tras el lanzamiento del episodio el martes pasado, algunas personas en redes sociales comentaron que se trató de un capítulo que se sintió como “alimento para el alma”. Además, celebraron que la duquesa entrevistara a Jamil.

Según consignó The Daily Mail, un usuario en Twitter expresó que “le encantaba la curva de aprendizaje de Jameela”, en referencia a sus dichos sobre temas más sociales.

Durante el programa, Meghan sostuvo que ya hacía campaña por las mujeres y niñas incluso antes de convertirse en miembro de la familia real y que fue su convicción en estos temas lo que le permitió “plantarse” y no abandonarlos una vez que pasó a ser duquesa.

Markle también conversó en ese mismo episodio con Shohreh Aghdashloo, la actriz iraní nacionalizada estadounidense que tuvo papeles importantes en X-Men y 24.

En ese sentido, las tres discutieron sobre el activismo y acerca del concepto generalizado de que las “grandes ideas de las mujeres a menudo eran consideradas arriesgadas o audaces”, de manera tal que con frecuencia las propuestas presentadas usualmente se utilizaban para intimidarlas y “hacerlas sentir pequeñas”.

Durante un momento del programa, Meghan tomó la palabra y opinó que las mujeres “no recibían el crédito” por lo que hacían, pero sí “toda la culpa”. En esa oportunidad aprovechó el espacio para agradecerle a Jamil por el apoyo que le brindó desde que comenzó su relación con el príncipe Harry y los medios de comunicación apuntaron contra ella de manera negativa.

No es la primera vez que la duquesa utiliza la plataforma para dar su opinión acerca de la corona británica, pero sin ser completamente directa como sí lo hizo en 2021 durante la explosiva entrevista que concedió a Oprah Winfrey y donde habló de los malos tratos que recibió por parte de la familia real e incluso mencionó el racismo.