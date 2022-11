Una corona sobre la letra 'M' llamó la atención en carta enviada por Meghan Markle

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una mujer que recibió una carta de Meghan Markle expuso públicamente que la esposa del príncipe Harry sigue vinculada a la familia real del Reino Unido, mostrando las hojas membretadas con una corona sobre la letra 'M'.

La mujer de nombre Allison Yarrow publicó en su cuenta de Instagram la carta que la estadounidense duquesa de Sussex, por su matrimonio con Harry, le escribió con una perfecta caligrafía.

"Me ha encantado escuchar #Archetypes con Meghan, la duquesa de Sussex, sin embargo, soy partidaria del episodio de hoy "To 'B' or Not to 'B'", escribió Allison.

La letra 'M' con una corona en la parte superior se creó semanas antes de su boda con el príncipe Harry en 2018. Y aunque la mujer en realidad quería compartir su alegría de haber recibido una nota de agradecimiento de parte de Meghan, sus seguidores de percataron del detalle.

"Using the crown above M while exiting and bad talking the royal family?", y "Why is she using the crown when she is no longer a working Royal? Hmm", son algunos mensajes que llegaron a la caja de comentarios.

La biógrafa real Angela Levin aseguró que con ese membrete, Markle estaría "presumiendo", según "Daily Mail": "La gente piensa mejor de ella si tiene el título y por supuesto si tiene la corona allí...".

"Es solo para presumir realmente. Ella hace exactamente lo que quiere. ¿Qué va a hacer el Palacio al respecto? Absolutamente nada. Está empujando lo más lejos que puede en todas las formas que puede".