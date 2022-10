Podcast de Meghan Markle es nominado a los People's Choice Award

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En agosto Meghan Markle estrenó su podcast llamado "Archetypes" y a poco de terminar octubre ya recibió la nominación a 'Mejor Podcast Pop' en los People's Choice Award que se realizarán el 6 de diciembre en Santa Mónica, California.

En "Archetypes", la exactriz de 41 años ha encontrado la oportunidad de hablar sobre "las etiquetas que intentan frenar a las mujeres" en conversaciones sinceras junto a diferentes invitados, entre los que han figurado la tenista Serena Williams, la actriz Mindy Kahling y la socialité Paris Hilton.

La duquesa de Sussex está nominada junto a los podcasts "Anything Goes" de la influencer Emma Chamberlain, "Call her daddy" de de Alex Cooper y el del comediante Conan O´brien.

Los People’s Choice Awards se definen según los gustos del público, quienes tendrán que votar por sus artistas y contenidos favorito desde el 26 de octubre hasta el 9 de noviembre.

Precisamente, Rebecca Sananès, productora del podcast, recurrió a sus historias de Instagram para pedir votos: "Si te gusta nuestro show, por favor vota".

Es posible que al estar nominada, Meghan Markle asista a dicha premiación, la cual tendrá lugar el mismo mes que el evento benéfico de la Asociación Women’s Fund de Indiana, en el que aquellas personas que quieran acudir deben pagar su entrada, cuyo costo es de 5 mil euros, más de 98 mil pesos mexicanos. 10 de esas personas podrán sentarse en la misma mesa de la duquesa de Sussex y compartir un momento con ella además de ayudar a las mujeres en situaciones desfavorecidas.