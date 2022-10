"Princesa de Montecito": los apodos que recibió Meghan dentro y fuera de la realeza

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego del fallecimiento de Isabel II de Reino Unido, se observa un incremento en las publicaciones y en el interés por la familia real británica. Los libros más recientes enfocan la mayor parte de sus páginas a la relación del príncipe Harry y Meghan Markle con el resto de su familia real e incluso. Gracias a los testimonios de diversos empleados, se pueden conocer los detalles más mínimos como, por ejemplo, los sobrenombres con los que la duquesa de Sussex era conocida.

"Page Six" ha retomado el apodo que el rey Carlos III le puso a la esposa de su hijo, el cual se conoció desde 2021 gracias a la periodista Christine-Marie Liwag Dixon, experta en la monarquía británica y ahora en el libro "The New Royals" de Katie Nicholl.

"Según los informes, el rey Carlos apodó a su nuera 'Tungsten" debido a su dureza y resistencia". Tungsten es un metal de la tabla periódica que se conoce por ser el más fuerte e inflexible, lo que demostraría que la exactriz de 41 años era admirada.

Carlos durante el servicio de Navidad en Sandringham 2018, junto a sus hijos el Príncipe William y Harry, Meghan Markle y Kate Middleton. Foto: Reuters

Se sabe que desde enero de 2020, cuando los duques de Sussex renunciaron a su papel en la monarquía, el vínculo entre la familia real se quebró y actualmente, aunque convivieron en el funeral de Isabel II, las relaciones siguen siendo tensas.

Pero incluso antes de salir de la monarquía, se aseguraba que Meghan Markle no era tan querida por su familia política ni por sus empleados, quienes también tenían un sobrenombre para ella. De acuerdo con el tabloide "The Sun", el personal del palacio se referian a la esposa del príncipe Harry como 'Me-Gain', cuyo juego de palabras en inglés se traduce como 'Yo gano'.

Durante los dos años que Meghan y Harry pertenecieron en la corona (se casaron en 2018) diversos empleados renunciaron a sus labores, hecho que coincide con la información detallada en otro libro sobre que la exactriz estadounidense no tenía el mejor trato.

El príncipe Harry y Meghan Markle hacen su primera aparición tras anunciar su compromiso en los Jardines del Palacio de Kensington. Foto: AFP

Después de renunciar a sus roles reales, el matrimonio se mudó a una lujosa casa de 14 millones en Montecito, California, lugar en el que viven junto a sus hijos Archie de 3 años y Lilibet de 1 año. Un vecino de los Duques platicó con la revista "Closer" de Reino Unido y aseguró que conocían a Meghan como "la princesa de Montecito", debido a su ostentoso y especial estilo de vida.