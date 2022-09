La reconciliación de Harry con la familia real era uno de los mayores anhelos de Isabel II

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Si bien las historias de crecientes tensiones entre el príncipe Harry y la familia real han circulado durante años, según los informes la reina Isabel II nunca perdió la esperanza de que las relaciones pudieran repararse.

Según el historiador Robert Hardman, la monarca siempre tuvo una fuerte relación con Harry y hubiera querido que se reconciliara con su hermano, el príncipe William, y su padre, el rey Carlos III.

“La reina adoró a Harry hasta el final, y Harry la adoró a ella”, dijo el autor de Queen of Our Times: The Life of Elizabeth II sobre el vínculo entre el duque e Isabel. “Creo que ella fue uno de los conductos entre Windsor y California, y uno de sus mayores deseos habría sido que arreglaran las cosas”.

El príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle, cortaron los lazos con la familia real cuando decidieron retirarse de sus deberes reales en marzo de 2020 y mudarse a California. Desde entonces, hubo muchos desacuerdos entre los hermanos y, más recientemente, algunos encuentros comprometedores a raíz del fallecimiento de la Reina.

Meghan Markle y la reina Isabel II. Foto: AFP

Muchos seguidores de noticias reales, incluida Oprah Winfrey, creen que la muerte de la reina Isabel podría marcar un punto de inflexión para las relaciones del príncipe Harry, y una fuente cercana a Carlos III sugiere que el evento podría permitir que se "sanen" las "heridas".

“Uno pensaría que todos los miembros de la familia se unirían y apoyarían al Rey, especialmente”, dijo a People. “Quizás algunas heridas puedan curarse en el proceso. Sabía que los conflictos eran parte de la vida y no guardaba rencor. Sobre todo, quería ver feliz a su familia”, finalizó.