El tierno apodo que los príncipes Charlotte y George usan para referirse a la reina Isabel II

REALEZA

La duquesa de Cambridge, madre de los niños, no solo reveló el dulce apodo, sino que también contó un afectuoso detalle que describe la relación de la reina con sus bisnietos.

LA NACIÓN/ GDA

Si hay una familia que valora las costumbres,esa es la familia real británica. Esta vez se dio a conocer una tradición familiar que se transmitió de generación en generación, desde que el príncipe Carlos, hijo de la monarca, era un niño. Un apodo cariñoso que sigue vigente con los bisnietos de Isabel II.

Los hijos de los duques de Cambridge tienen una estrecha relación con su bisabuela. Al vivir todos relativamente cerca, pueden verla con frecuencia y disfrutar de su compañía. En este contexto, los niños tienen la libertad de llamar a la reina como les plazca. Por eso, juntos encontraron un tierno apodo para la monarca.

“Gan Gan”, son las palabras que usan sus bisnietos para referirse a la reina, quien también es conocida como “Lilibet” – como solía decirle su padre – . Pero, a diferencia del príncipe William, que cuando era niño le decía “Gary”, “Gan Gan” no es la derivación de una mala pronunciación de granny –abuelita en inglés– . De hecho, se trata de un nombre que fue inventado por el príncipe George o la princesa Charlotte, sino por el príncipe Carlos en su infancia para identificar a la reina María, más tarde conocida como la Reina Madre.

Según revelaron fuentes cercanas a la familia, “Gan Gan”, se volvió en una especie de protocolo de la familia real, ya que así llamaba el príncipe Carlos a su propia bisabuela. La costumbre se extendió a sus hijos que también llamaban así a la suya. Y hoy, son los hijos de William y Kate los encargados de continuar la tradición.

En el caso de los niños de Cambridge, fue el príncipe George el primero en llamarla así a los dos años y medio. Luego, le siguió la princesa Charlotte y ahora el príncipe Louis, que con tres años está comenzando a pronunciar sus primeras palabras.

En la primera entrevista con Kate Middleton en 2016, que se realizó con motivo de los 90 años de Isabel II, la duquesa de Cambridge no solo reveló el tierno apodo con el que sus hijos llaman a su majestad, sino que también contó un afectuoso detalle que describe la relación de la reina con sus bisnietos.

“Ella siempre deja un pequeño regalo o algo en la habitación cuando viene de visita o cuando nosotros vamos al palacio de Buckingham. Eso demuestra su amor por la familia”, dijo Kate hace ya siete años.

La primera celebración del Jubileo

El pasado 15 de mayo, se llevó a cabo la primera de las celebraciones por el Jubileo de Platino de la monarca que, con 96 años, cumple 70 años en el trono británico. La ceremonia se desarrolló cerca del Castillo de Windsor donde la reina caminó hasta su asiento rodeada de celebridades como Tom Cruise, Katherine Jenkins y Helen Mirren, quienes participaron del evento junto a talentos ecuestres militares y musicales de todo el mundo.

Al ser recibida con una ovación de pie, Isabel II ofreció varias sonrisas para el público que siguió aplaudiendo hasta que la reina se sentó a disfrutar del evento. A pesar de los temores sobre una posible falta de movilidad, su majestad no apareció en silla de ruedas, sino apoyada en un bastón que la ayudó a caminar con agilidad y que la mantuvo en equilibrio durante la ceremonia.

La monarca se emocionó con la distinción que se le rindió al fallecido príncipe Felipe, que la acompañó fielmente hasta el día de su muerte el 9 de abril del año pasado. La pasión por la conducción de carruajes fue el motivo del homenaje que consistió en que su nieta, lady Louise Windsor, condujera su carruaje de ejercicios sobre la arena.