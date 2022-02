Reina Isabel II: 70 años en el trono del Reino Unido y 70 datos curiosos sobre su vida

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La reina Isabel II hizo historia este domingo al celebrar su jubileo de platino por cumplir 70 años como monarca del Reino Unido, la mujer con el reinado más largo de la humanidad.

Fue el 6 de febrero de 1952 que la entonces princesa heredera Isabel asumió el trono del Reino Unido tras la muerte de su padre, el rey Jorge VI, quien murió a causa del cáncer de pulmón que le habían diagnosticado meses atrás.

En esta nota te proponemos una recapitulación de los 70 datos más significativos en los 70 años del reinado de Isabel II.

1) Isabel nació el 21 de abril de 1926 y su cumpleaños lo celebran de manera oficial en junio, con el Trooping the Colour, un desfile militar del ejército británico y de los países de la Mancomunidad de las Naciones.

2) Su nombre completo es Elizabeth Alexandra Mary Windsor.

3) Se llama Elizabeth en honor a su mamá, la reina madre Isabel I; Alexandra por su bisabuela y María por la abuela de su papá.

4) El apodo que la reina Isabel II ha tenido por más de 90 años de vida es: Lilibet.

5) Por el contrario, Isabel II le puso a su hermana, la princesa Margarita, el apodo de ‘Bud’.

6) En su infancia la reina Isabel II vivió en una casa ubicada en el número 145 de Piccadilly y en White Lodge en Richmond Park.



7) Isabel recibió a su primer poni llamado “Peggy” a los cuatro años. Con el paso del tiempo se ha convertido en una gran criadora de caballos pura sangre.



8) En aquellos años la princesa estudió arte y música, mientras que, en los deportes, montaba a caballo, uniéndose a los 11 años a las Girls Guides; y nadaba, ganando el Children´s Challenge Shield en el Bath Club de Londres a los 13 años.



9) El 13 de octubre de 1949, a sus 14 años, pronunció su primer discurso público al dirigirse a los niños de la Commonwealth durante la Segunda Guerra Mundial.



10) Isabel recibió a su primera cachorro de corgi a los 18 años. La llamó Susan y desde entonces, todos sus corgis son descendientes de esta mascota.



11) En 1945 se inscribió en el Servicio Territorial Auxiliar, volviéndose en la primera mujer de la familia real en unirse a las fuerzas armadas.



12) Con 21 años de edad, es decir, en 1947, dirigió otro discurso a la Commonwealth, asegurando que ella dedicaría su vida al servicio de esta organización.



13) Ella era la tercera en la línea de sucesión al trono, por detrás de su tío, Eduardo, príncipe de Gales y de su papá, el príncipe Alberto, duque de York. Sin embargo, con la muerte de su abuelo, el rey Jorge V en 1936, su tío Eduardo asumió el trono, abdicando a finales de ese mismo año para casarse con Wallis Simpson, lo que convirtió a su papá en rey tomando el nombre de Jorge VI y posicionándola a ella como la primera en la línea de sucesión.



14) Con el acceso de su papá al trono, su vida dio un giro de 180 grados, por lo que comenzó a prepararse para convertirse en reina, estudiando derecho, historia constitucional y francés.



15) La entonces princesa Isabel conoció al príncipe Felipe en 1934 cuando tenían 8 y 13 años de edad, respectivamente.



16) Su Majestad voló por primera vez en avión en 1945 cuando se dirigía de Northolt a Irlanda del Norte.



17) En 1946 el príncipe Felipe le propuso matrimonio a Isabel con un anillo de Philip Antrobus Ltd, el cual, se realizó con la tiara de diamantes que pertenecía a la mamá de él, la princesa Alicia de Battenberg.



18) Isabel y Felipe se casaron el 20 de noviembre de 1947 en la Abadía de Westminster.



19) El vestido que usó Isabel fue diseñado por Norman Hartnell. Estuvo confeccionado en seda marfil y contó con diez mil perlas de semilla.



20) Con la muerte de su papá, el rey Jorge VI a causa del cáncer de pulmón que padecía, ella asumió el trono el 6 de febrero de 1953 y fue coronada como reina Isabel II el 2 de junio de ese mismo año, siendo la primera coronación televisada en la historia.



21) La Corona de San Eduardo que le pusieron a Isabel II en su coronación, está hecha de oro macizo y tiene incrustadas 440 piedras preciosas.



22) La reina Isabel II fue la sexta reina en ser coronada en la Abadía de Westminster.



23) Es la monarca número 40 en la historia del Reino Unido. El primero fue Guillermo ‘El Conquistador’, que se volvió rey en 1066.



24) La primera visita de la reina Isabel II a la Commonwealth fue en noviembre de 1953, la cual se extendió por seis meses y estuvo en 12 países.



25) La primera transmisión navideña que hizo la reina Isabel fue en 1957.



26) En 1960 Isabel II adoptó una propia bandera que es azul y tiene una letra ‘E’ al centro que tiene una corona real y está rodeada de rosas.



27) La reina Isabel y el príncipe Felipe decidieron en 1960 incorporar el apellido de él a los nombres de sus descendientes para quedar como: Mountbatten-Windsor.



28) La monarca y su esposo tuvieron cuatro hijos: el príncipe Carlos, la princesa Ana, el príncipe Andrés y el príncipe Eduardo. Quienes les dieron ocho nietos a la pareja, mientras que estos, le han dado hasta el momento 12 bisnietos.



29) Isabel II es la reina de 14 países y jefa de la Commonwelath que tiene 54 naciones adheridas.



30) Además de reina, Isabel II también ostenta el cargo de Jefa de Estado, Jefa de Nación, Jefa de las Fuerzas Armadas, Soberana de la Jarretera, Defensora de la Fe y Gobernadora Suprema de la Iglesia de Inglaterra.



31) Como Jefa de Estado, la reina Isabel II es neutral en temas políticos, pero tiene la función de abrir la sesiones del Parlamento y nombrar a un primer ministro.



32) La reina tiene una audiencia semanal con el primer ministro en la que discuten temas gubernamentales. Además, tiene la obligación de reunirse en privado con todos los embajadores y altos comisionados después de haber sido nombrados.



33) Su Majestad tiene más de 600 patrocinios.



34) Una de las críticas más duras que recibió la reina Isabel II, fue después de la muerte de la princesa Diana de Gales, al no actuar rápido y quedarse en el castillo de Balmoral y no ondear la bandera británica a media asta.



35) En 1969 se convirtió en la primera monarca reinante en viajar en el sistema de transporte público del metro de Londres.



36) En 1970, durante una gira que Isabel II hizo por Australia, realizó su primer paseo real, una caminata informal entre plebeyos.



37) La reina Isabel II no tiene pasaporte.



38) Es la única persona que tiene autorización de conducir sin licencia.



39) En cada época de Navidad, la reina envía 750 tarjetas a sus familiares y amigos.



40) Cada año la reina Isabel II reparte 1500 postres de regalo para los empleados de la familia real.



41) En 1976 Isabel II se convirtió en la primera monarca en mandar un correo electrónico como parte de la demostración de la tecnología de red en Royal Singnals and Radar Establishment.



42) Casi 40 años después de este acontecimiento, la reina escribió su primer mensaje a través de Twitter.



43) Mientras que, en 2019, la reina publicó su primera fotografía en Instagram desde el Museo de Ciencias.



44) En 1991 fue la primera monarca en dirigirse al Congreso de los Estados Unidos.



45) Cuando la reina firma “Elizabeth R”, esta última letra significa regina, que en latín quiere decir reina.



46) La monarca tiene muchos cisnes en sus propiedades.



47) Se sabe que la reina Isabel recibió muchos animales como obsequio, entre ellos dos hipopótamos, un perezoso y un elefante africano, entre otros. Todos fueron enviados al zoológico de Londres.



48) Se sabe que a Su Majestad le encantan las fotos.



49) La monarca es fanática del baile country escocés.



50) Según la BBC, la reina mide 5 pies con 4 pulgadas (1.62 metros).



51) En 2016 la reina había realizado más de 600 investiduras.



52) Desde el inicio de su reinado y hasta 2016, Isabel II había visitado más de 117 países en el mundo.



53) Isabel II ha realizado más de 200 visitas a los países de la Commonwealth.



54) Por el reinado de Isabel II han pasado 14 primeros ministros británicos, siendo el primero Winston Churchill y el último Boris Johnson.



55) También se ha reunido con 13 de los últimos 14 presidentes de los Estados Unidos, con excepción de Lyndon Johnson.



56) Desde que inició su reinado hasta 2016, la monarca había recibido más de 3.75 millones de artículos de correspondencia.



57) Por su parte, en este mismo periodo, ella había enviado más de 230 mil mensajes.



58) Hasta antes de la pandemia, la reina recibía anualmente a más de 30 mil personas como invitados a las diferentes celebraciones en el Palacio de Buckingham.



59) La flor preferida de la monarca Isabel II es el lirio de los valles, la cual, llevó en el ramo de su coronación.



60) La reina Isabel II aparece en al menos 35 monedas de países diferentes.



61) La monarca se volvió en la primera en recibir un disco de oro de la industria discográfica por vender más de 100 mil copias en una semana del concierto de su Jubileo de Oro realizado en 2002.



62) Según el príncipe Harry, la reina Isabel II tiene un lado divertido que sólo su familia conoce.



63) En mayo de 2021, la reina inauguró el Parlamento por sexagésima séptima vez.



64) El príncipe Felipe estuvo casado con la reina Isabel II durante 73 años, lo que los convirtió en la pareja más duradera de la historia de la familia real.



65) Actualmente es la monarca viva con el reinado más largo del mundo.



66) En 2015, Isabel II superó el reinado de su tatarabuela, la reina Victoria, quien reinó 63 años y siete meses el Reino Unido.



67) Con 95 años, Isabel II también es la monarca más longeva del mundo.



68) Es la monarca mujer con el reinado más largo de la historia mundial.



69) La reina Isabel cumplirá 96 años el próximo 21 de abril de 2022.



70) La monarca se ha retirado de la vida pública en los últimos meses a causa de la pandemia del Covid-19 y de su avanzada edad.