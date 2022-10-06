El príncipe William le indicó a sus hijos no llamar a Camilla como abuela, ¿por qué?

REALEZA

La reina consorte tiene una relación cordial con el príncipe heredero. Sin embargo él ya dio una instrucción muy precisa a sus hijos

EL UNIVERSAL/ GDA

Muchas cosas pasaron desde que la reina consorte Camilla se convirtió en esposa del rey Carlos III en el año 2005. Cuando la ex duquesa de Cornualles se casó con el entonces príncipe Carlos, los hermanos William y Harry tenían 23 y 20 años, respectivamente, y la relación con su madrastra pasó por algunos cambios.

El libro "Camilla: From Outcast to Queen Consort" escrito por Angela Levin revela, entre otras cosas, cómo ha sido la relación de la mujer de actualmente 75 años con los hijos de su esposo y con sus respectivos nietos.

Camilla del Reino Unido tiene una relación cordial con el príncipe heredero, quien ya dio una instrucción muy precisa a sus tres hijos: los príncipes George, Charlotte y Louis, contó la escritora. "William ha dejado en claro que Camilla es la esposa de su padre, pero no la abuelastra de sus hijos", aseguró la escritora.

Foto: AFP

"William y Harry tenían 23 y 20 años, respectivamente, cuando Camila se convirtió oficialmente en su madrastra en 2005. Era más una adulta amigable a la que veían ocasionalmente en las reuniones reales. Ella trató de ser alentadora en lugar de influyente", señaló Levin. "Tampoco ha tratado de asumir ninguna responsabilidad como abuelastra de los hijos de los Cambridge, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis, especialmente porque los padres de Kate, Carole y Michael Middleton, son muy cercanos".

La entrada de Camilla Rosemary Shand a la familia real como pareja de Carlos no fue fácil porque fue de todos sabido que ella había sido amante del hijo de la entonces reina Isabel II mientras estaba casado con Diana Spencer; y los príncipes William y Harry lograron "tolerarla" pero jamás se encariñaron con ella, asegura la escritora Tina Brown, quien además contó que Carlos tuvo que contratar a un experto en relaciones públicas para mejorar la imagen de su pareja.