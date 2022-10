Es "la verdadera jefa", afirma exsecretario de Carlos III sobre Camila, nueva reina consorte

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Lady Di aún vive en la memoria de la mayoría en Reino Unido. Quizás por eso los nuevos reyes, Carlos III y Camila, desde su matrimonio en el año 2005 no han logrado afianzar el completo respaldo y aprobación de los británicos. .

Sin embargo, desde que el pasado 9 de septiembre cuando Carlos III ofreció su primer discurso oficial como monarca y nombró a Camila reina consorte de Reino Unido, en sus apariciones en público ella ha intentado mostrarse unida y cercana al público.

A propósito de eso, Julian Payne, secretario del Rey de 2016 a 2021, realizó unas declaraciones exclusivas a "Times" en las que se puede conocer un poco sobre la nueva reina consorte de 75 años y el papel que desempeña dentro de la corona británica.

"Ella es la verdadera jefa", explicó el exsecretario. Payne afirmó que Camila influye en gran medida en las decisiones que toma el rey Carlos, "Me dijeron que no sería contratado si no conseguía su aprobación".

Aunque para suavizar su declaración, Julian Payne reveló que durante el tiempo que trabajó para el matrimonio nunca hablaron sobre ocupar el trono, "simplemente sintieron que si estaba destinado a ser, sucedería, pero nunca fue un papel por el que lucharan activamente".

Foto: Instagram Clarence House

El exsecretario también abogó por la nueva reina consorte y entre líneas pidió que el público británico le brinde un voto de confianza "Ella respeta el rol y la institución por completo, mantiene sus pies en el terreno".

Por último, Julian Payne resaltó el amor que existe entre el matrimonio, el cual espera que los ayude a gobernar. "Merece el respeto y afecto de la nación", finalizó el exsecretario, quien también fue el encargado de filtrar algunos de los hábitos poco usuales del nuevo Rey.

Esta información surge en un momento crucial para el futuro de los nuevos reyes, quienes se encuentran bajo fuerte escrutinio público, tratando de desempeñar sus nuevos roles y recibiendo señalamientos como el de un hombre llamado Simon Dorante-Day quien asegura ser su hijo no reconocido.