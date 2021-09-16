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El País Eme Lifestyle

El príncipe Harry cumplió 37 años y así lo saludó la familia real

16/09/2021, 07:50
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El príncipe Harry, duque de Sussex. Foto: AFP
(FILES) In this file photo Britain's Prince Harry, Duke of Sussex, speaks to members of the media at Windsor Castle in Windsor, west of London on May 6, 2019, following the announcement that his wife, Britain's Meghan, Duchess of Sussex has given birth to a son. - Britain's Prince Harry on March 23, 2021 became the first chief "impact officer" of a San Francisco startup that combines coaching and computing to sharpen the mental fitness of employees. As a member of the BetterUp team, the Duke of Sussex will champion the importance of maximizing human potential worldwide, according to chief executive Alexi Robichaux. (Photo by Steve Parsons / POOL / AFP)
STEVE PARSONS/AFP

Realeza

A diferencia del resto de la familia real, que se esmeró con sus mensajes, los duques de Cambridge eligieron hacer una publicación escueta en las redes

la nación / gda

Ayer 15 de septiembre, el príncipe Harry cumplió 37 años y la familia real británica utilizó las redes sociales para enviarle sus saludos y buenos deseos en un día tan especial.

Los mensajes llegaron a través de historias en las cuentas oficiales de Instagram y también como posteos en Twitter. Entre las demostraciones de cortesía hacia el duque de Sussex en medio de sus fuertes tensiones con la corona británica, sorprendió especialmente la escueta publicación de su hermano, el príncipe William, y su esposa Kate Middleton.

El perfil social de la reina -@theroyalfamily- eligió celebrar el cumpleaños de Harry con un collage. Se trata de tres imágenes distintas entre las que se encuentra una con Meghan Markle, la duquesa de Sussex que también mantiene una fría rivalidad con la realeza. En las otras dos fotos, se puede ver al príncipe realizando tareas públicas: en una, choca los cinco con un niño, y en la otra parece estar en un salón de clases, feliz y relajado, escuchando atentamente al público.

saludos al principe Harry
Foto: Captura Instagram

El saludo de Isabel fue acompañado por la frase “¡Deseándole un feliz cumpleaños al duque de Sussex hoy!” y dos emojis a tono con la ocasión: globos y una torta con velitas. Estas imágenes, junto con una cuarta extra del príncipe Harry solo, también fueron compartidas por la cuenta de Twitter de la familia real.

El príncipe Carlos y su esposa, Camilla Parker Bowles, duquesa de Cornualles, replicaron el formato collage para su publicación en Instagram Stories, y nuevamente eligieron compartir tres postales diferentes del hijo de Lady Di -una de su infancia, una de su adolescencia y una actual- junto con un mensaje similar. “¡Feliz cumpleaños al duque de Sussex!”, dice el saludo del padre de Harry, que además fue difundido a través de la red social del pajarito.

Y, por supuesto, los duques de Cambridge no podían faltar. El hermano mayor de Harry, William, y su mujer Kate, le dedicaron unas palabras en esta fecha especial, pero con una pequeña diferencia respecto de los posteos compartidos por la monarca y el príncipe de Gales.

En este caso, decidieron publicar una sola imagen del duque de Sussex, junto con la leyenda “¡Feliz cumpleaños, príncipe Harry!”, en lugar de revisar los archivos en busca de instantáneas de su tiempo como miembro principal de la corona en servicio.

saludos al principe Harry
Foto: Captura Instagram

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