El príncipe Harry cumplió 37 años y así lo saludó la familia real

Realeza

A diferencia del resto de la familia real, que se esmeró con sus mensajes, los duques de Cambridge eligieron hacer una publicación escueta en las redes

la nación / gda

Ayer 15 de septiembre, el príncipe Harry cumplió 37 años y la familia real británica utilizó las redes sociales para enviarle sus saludos y buenos deseos en un día tan especial.

Los mensajes llegaron a través de historias en las cuentas oficiales de Instagram y también como posteos en Twitter. Entre las demostraciones de cortesía hacia el duque de Sussex en medio de sus fuertes tensiones con la corona británica, sorprendió especialmente la escueta publicación de su hermano, el príncipe William, y su esposa Kate Middleton.

El perfil social de la reina -@theroyalfamily- eligió celebrar el cumpleaños de Harry con un collage. Se trata de tres imágenes distintas entre las que se encuentra una con Meghan Markle, la duquesa de Sussex que también mantiene una fría rivalidad con la realeza. En las otras dos fotos, se puede ver al príncipe realizando tareas públicas: en una, choca los cinco con un niño, y en la otra parece estar en un salón de clases, feliz y relajado, escuchando atentamente al público.

Foto: Captura Instagram

El saludo de Isabel fue acompañado por la frase “¡Deseándole un feliz cumpleaños al duque de Sussex hoy!” y dos emojis a tono con la ocasión: globos y una torta con velitas. Estas imágenes, junto con una cuarta extra del príncipe Harry solo, también fueron compartidas por la cuenta de Twitter de la familia real.

Wishing The Duke of Sussex a happy birthday today! ? pic.twitter.com/W1MJC9cGBn — The Royal Family (@RoyalFamily) September 15, 2021

El príncipe Carlos y su esposa, Camilla Parker Bowles, duquesa de Cornualles, replicaron el formato collage para su publicación en Instagram Stories, y nuevamente eligieron compartir tres postales diferentes del hijo de Lady Di -una de su infancia, una de su adolescencia y una actual- junto con un mensaje similar. “¡Feliz cumpleaños al duque de Sussex!”, dice el saludo del padre de Harry, que además fue difundido a través de la red social del pajarito.

Wishing The Duke of Sussex a very Happy Birthday today! ? pic.twitter.com/rGhu2BtsX3 — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) September 15, 2021

Y, por supuesto, los duques de Cambridge no podían faltar. El hermano mayor de Harry, William, y su mujer Kate, le dedicaron unas palabras en esta fecha especial, pero con una pequeña diferencia respecto de los posteos compartidos por la monarca y el príncipe de Gales.

En este caso, decidieron publicar una sola imagen del duque de Sussex, junto con la leyenda “¡Feliz cumpleaños, príncipe Harry!”, en lugar de revisar los archivos en busca de instantáneas de su tiempo como miembro principal de la corona en servicio.