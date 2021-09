Meghan y Harry fueron destacados por Time dentro de las 100 personas más influyentes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Meghan Markle y el príncipe Harry, duques de Sussex, volvieron a ser portada. Esta vez no es un escándalo que envuelve a la familia real británica, sino que fueron destacados por la revista Time entre las 100 personas más influyentes del mundo.

En su edición especial de las personas más influyentes, el medio estadounidense hace una semblanza del hijo menor de Lady Di y su esposa. Para eso se lo encomendaron a José Andrés jefe y fundador de la asociación sin fines de lucro World Central Kitchen.

En su artículo Andrés recuerda una famosa entrevista de TV del príncipe en la que en pleno rodaje se escucha una explosión y el príncipe corre hacia la acción. Según Andrés, esa misma "urgencia" es la que hizo que Meghan se volcara a la labora humanitaria y se convirtiera en una poderosa activista por los derechos de mujeres y niñas alrededor del mundo.



"Ponerse en acción no es la elección fácil para un duque y una duquesa jóvenes que han sido bendecidos por su nacimiento y talento, y perjudicados por la fama. Sería mucho más seguro disfrutar de su buena suerte y permanecer en silencio", continúa el director de World Central Kitchen.

Andrés asegura que la pareja tiene los pies en la tierra y que en lugar de quedarse con los brazos cruzados ponen manos a la obra a través de su Fundación Archewell: "Dan voz a los que no la tienen a través de la producción de medios. De la mano de socios sin fines de lucro, asumen riesgos para ayudar a las comunidades necesitadas, ofreciendo apoyo de salud mental a mujeres y niñas negras en los EE. UU. Y alimentando a los afectados por desastres naturales en la India y el Caribe".



Y concluye: "En un mundo donde todos tienen una opinión sobre las personas que no conocen, el duque y la duquesa sienten compasión por las personas que no conocen. No se limitan a opinar. Corren hacia la lucha".