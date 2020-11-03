El detalle de la casa de Carlos y Camila que causó furor en las redes

Realeza

Carlos de Gales y Camila de Cornualles compartieron una foto en su Twitter, pero un detalle llamó la atención de sus seguidores

la nación / gda

El príncipe Carlos y su esposa Camilla compartieron una foto de su casa en Londres, Inglaterra, a través de sus redes sociales, pero algunos elementos no pasaron desapercibidos para los seguidores. Como suele pasar en este tipo de posteos, los usuarios aprovechan para conocer en detalle la intimidad de la realeza a través de su decoración.



La imagen fue compartida en la cuenta de Twitter de la pareja. En la publicación se lo ve al duque de Gales junto al primer ministro iraquí, Mustafa al-Kadhimi. Sin embargo, lo más llamativo fue la cantidad de lámparas que se puede advertir. "A menudo me pregunto si es posible tener demasiadas lámparas en una habitación. La respuesta: sí, lo es", escribió un usuario respecto de la foto.



I’ve often wondered if it possible to have too many lamps in a room. The answer: yes, it is. https://t.co/6wVGKykyip — Geraint Thomas (@GeraintLThomas) October 23, 2020

En la fotografía se los ve a ambos de pie a junto a la chimenea, entre dos aparadores, estanterías y cuatro lámparas. Si bien el número puede parece menor, el espacio es bastante reducido y los dispositivos se encuentran de a pares, uno pegado al otro.



Otra de las "conclusiones" a la que llegaron los internautas tiene que ver con las fotos que se ven en el fondo. Si se hace zoom a uno de los portarretratos, es posible advertir que la imagen en cuestión es la de la boda del príncipe William y Kate Middleton, en abril de 2011.