Descubrí qué ingrediente evita que los huevos (y otros alimentos) se peguen al sartén

No hay manera correcta o equivocada de cocinar. Cada persona tiene una forma específica de preparar sus alimentos. Pero siempre vale la pena conocer los trucos o las soluciones más efectivas para facilitarnos el proceso y que todo quede delicioso. tal como el tip que te presentamos hoy para lograr, por fin, que los huevos revueltos no se peguen al sartén.

Al momento de preparar huevos revueltos en el sartén, todo va bien hasta que llega el momento de servir y se sufre al tratar despegar el alimento.

Seguro te pasó que el huevo queda pegado en un sartén sin teflón, o con un antiadherente desgastado por el paso del tiempo. Y cuando usás la fuerza para intentar voltear o sacarlo, no hay vuelta atrás: solo queda raspar la superficie hasta eliminar cualquier rastro.

El huevo no es el único alimento que nos hace pasar por esa frustración. La carne, en especial la de pescado, el queso y algunas verduras siempre dejan sus rastros en el sartén.

Foto: Pixabay

Por suerte, existen varias alternativas, y en este caso, un ingrediente que hará que no vuelvas a pasar por esa mala experiencia. Su empleo es poco común al momento de cocinar en sartén, pero su uso correcto proporciona una diferencia notable ¿Lo mejor de todo? Es fácil de conseguir.

El ingrediente secreto

Este conocimiento que se ha transmitido entre las personas dedicadas a la cocina y es real. Tal vez incluso ya has escuchado este consejo de tu abuela y no lo has aplicado: la mejor solución para evitar que se quede pegado cualquier alimento en el sartén es utilizar harina.

Agregar harina después de verter el aceite y hará que tus alimentos se despeguen con facilidad, sin importar la condición en el que se encuentre el sartén o de qué esté hecho. ¡El huevo resbalará de una manera tan sencilla que te preguntarás por qué no lo habías intentado antes!

Cómo aplicar el truco

Para aplicar este truco, prepará el huevo de forma tradicional, poniendo una pequeña cantidad de aceite en el sartén. Cuando ya esté caliente, dale paso al ingrediente estrella: la harina. Aunque depende de cuántas unidades vayas a preparar, con 2 cucharaditas debería ser suficiente. Luego, freí como siempre y como último paso, disfrutá la magia de observar cómo el huevo queda intacto al momento de servirlo o darlo vuelta.

Algo que vale la pena aclarar es que la harina no afecta en nada al sabor del alimento, y podrás degustarlo sin ningún inconveniente.