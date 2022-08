Un truco casero para consumir pan como como si estuviera recién horneado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El olor, la textura y el sabor del pan recién horneado crean una experiencia deliciosa que casi todas las personas aman. Sin embargo, es un alimento que, sin los cuidados necesarios, en poco tiempo pierde su consistencia y se queda duro, pero hay un truco que le devolverá su suavidad.

En pocos minutos podés disfrutar de la suavidad gracias al truco que "A la Cocina con Jacobina" compartió en Instagram.

La Maestra Jacobina es una cocinera que, a través de sus perfiles en redes sociales, que incluyen Instagram, YouTube y hasta TikTok, comparte recetas y tips.

¿Cómo hacer que el pan duro recupere su suavidad?

“Con mis hijos siempre nos pasa que tenemos un pan por ahí abandonado y nos queremos hacer algo rapidito, así lo dejarás suave otra vez para que lo puedas comer como si fuera recién hecho”, aseguró Jacobina.

Los pasos a seguir son:

— Con un aspersor, rociá con agua una bolsa de papel con algo de agua. Tené cuidado de que la humedad no rompa la bolsa. Colocá el pan en la bolsa y luego colócalas en una olla.

— Llevá los panes al horno. Es muy importante que tengas cuidado de que la bolsa de papel no roce con las paredes, puede quemarse.



— Encendé el horno a temperatura media (entre 170° y 190°).



— Dejá por alrededor de 5 minutos y retirá.

Este método se utiliza cuando tenés varias piezas de pan, pero si solo tenés uno o dos, podés:



— Poner un sartén al fuego y, una vez que esté caliente, rociarlo con un poco de agua.



— Colocar el pan y cerrar.



— Dejar por alrededor de 3 minutos y retirar.

La humedad se encargará de dejar el pan suave y esponjoso otra vez, y lo mejor es que, según la cocinera, este truco también puede utlizarse para el pan dulce.

Tips para conservar el pan por más tiempo

- No lo guardes en bolsas de plástico. Este material no permite el paso del aire y atrapa la humedad en su interior, lo que promueve la aparición de moho.

- Lo mejor es usar bolsas de papel pero asegúrate de que esté completamente cubierto para que no se endurezcan las partes expuestas.



- No dejés la bolsa con pan cerca de los espacios calientes de tu cocina, como la estufa o el horno.



- Otra opción es usar una bolsa de tela o envolver las piezas con un paño de cocina limpio para que no pierda su textura crujiente.

- Si querés que dure por muchos días podés congelarlo, solo colocalo en bolsas resellables y luego envolvé estas en papel. Cuando lo quieras comer horneá durante cinco minutos a 180 grados.