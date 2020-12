Probá este tónico de pepino para eliminar las arrugas de tu rostro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cuidar nuestro rostro se convirtió en una tarea indispensable durante este año, y con el paso del tiempo fuimos perfeccionando las técnicas para no dejar en el olvido nuestro cuidado personal.

Así que probablemente en estos últimos meses te convertiste en experta en el tema de las rutinas de skin care, pero nunca está de más conocer más tips para evitar la aparición de arrugas y manchas en la piel.

Existe un ingrediente que tiene la habilidad de retrasar la aparición de arrugas de forma natural: el pepino es uno de los mejores amigos de la belleza que está esperando participar en el cuidado de tu rostro.

El uso del pepino para el cuidado del rostro no es un asunto nuevo, pues hay mascarillas hidratantes, cremas antiarrugas y tónicos faciales que la industria de la belleza tiene para ti; muchas marcas como lo incluyen en sus fórmulas antiedad para prevenir la aparición de arrugas.

Según el portal de Mayo Clinic, las arrugas son una parte natural del envejecimiento y son más comunes en la piel expuesta al sol, como la cara, el cuello, las manos y los antebrazos. Algunas arrugas se pueden volver grietas o surcos profundos y pueden ser particularmente notorias en las zonas que te acabamos de mencionar.

Así que si lo que deseas es un rostro libre de arrugas y que parezca sacado de una portada de revista, es hora de que tomes en cuenta el poder de la naturaleza.



El portal Crunchy Betty dice que el pepino ayuda a disminuir visiblemente las ojeras en la piel. Este vegetal está compuesta por un 97% de agua y contiene vitamina E, antioxidantes, aceites naturales y minerales que lo convierten en un gran aliado para hidratar, reparar y proteger la piel.

Tónico antiarrugas



El tónico de pepino te ayudará a eliminar las arrugas fácilmente y lo mejor es que lo puedes hacer en tu casa. Simplemente sigue esta beauty tip al pie de la letra.



Ingredientes

Una taza de pepino rallado (con todo y cáscara)

Dos tazas de vodka

Un envase de vidrio limpio con capacidad de 1 litro

Una gasa fina



En el envase de vidrio coloca el pepino rallado y el vodka. Tapa bien y deja que la mezcla repose por un mes en un lugar fresco y oscuro. Una vez que el tiempo haya pasado debes colar la mezcla con la gasa (esto lo harás para evitar que tu rostro pueda tener alguna reacción o daño) y tendrás tu tónico de pepino para eliminar arrugas listo.



Aplica el tónico de pepino en tu rostro diariamente después de lavarlo y secarlo con ayuda de una bolita de algodón dando golpecitos suaves. No es necesario enjuagar, solo procura que el tónico de pepino para eliminar arrugas se absorba por tu piel.



Recuerda que es importante que sigas con tu rutina de cuidado de la piel ya que este tónico es un plus que te ayudará a mejorar la imagen de tu rostro, además no olvides que si notas una reacción rara en tu piel debes suspender cualquier aplicación y acudir con un dermatólogo.