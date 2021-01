Cinco errores de estilo que te hacen ver más grande

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Es importante tener un estilo a la hora de vestirse, peinarse y maquillarse, pero sin duda hay algo que todas queremos: vernos radiantes en cualquier etapa de tu vida, y si como plus, puedes lucir un poco más joven, ¡perfecto!

Aunque, si representas los años que tienes y te ves increíble, también es fabuloso. Lo que nadie quiere es verse mayor o "aseñorada" porque eso solo es sinónimo de una mala selección de prendas, accesorios y maquillaje. ¡Tomá nota de estos tips!

Teñirte el cabello de un color demasiado oscuro

Debemos de admitir que las cabelleras oscuras son algo que a muchas nos encantan, pero realmente este es un factor determinante para que nos aumenten la edad, este color de pelo marca las facciones y enfatizan líneas de expresión.

Seguir comprando ropa de adolescente

Crecer puede ser duro pero hallar tu estilo con el paso de los años es increíble. El problema es cuando te estancas en los looks que usabas cuando ibas a la universidad, pues existen muchas más prendas que puedes usar y con las que te verás fantástica; de lo contrario, solamente lucirás como una adulta atrapada en la adolescencia y por supuesto aparentarás más edad.

No renovar tu armario

Puede que hayas escuchado la famosa frase “renovarse o morir” y cuando hablamos de tendencias este pequeño dicho se encuentra labrado en letras de oro. No estamos diciendo que tengas que cambiar tu estilo personal o con lo que te sientas cómoda.



Lo mejor es que adaptes todas las tendencias a tus looks para que así siempre te veas actual. Un gran ejemplo es usar trajes con sneakers blancos o cambiar tu lipstick de vez en cuando para tener una mejor versión de ti misma.

No sonreir

Este es el mejor accesorio que tenemos: nos vemos jóvenes, geniales y sobre todo con mucha paz. Puede que suene tonto decirte que lo hagas o que te lo estemos aconsejando pero cambias toda la perspectiva de un lugar y hasta de tus facciones con hacer esto.

Exagerar en prendas tipo vintage

Entendemos que la moda tiende a ser cíclica y también el que hay prendas completamente atemporales, pero eso no quiere decir que no tenemos que tener cuidado con este estilo y más si somos amantes de este. Aquí siempre aplica el menos es más.