Astros: ¿Qué pasa los días anteriores y posteriores de tu cumpleaños? 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Lo que quiero explicarles en esta nota es una gran tradición astrológica que se mantiene no todos los días antes de todos los cumpleaños de tu vida pero si cada tanto.

¿Qué quiere decir cada tanto? Significa que durante el mes anterior a tu cumpleaños no se deben realizar acontecimientos que puedan ser de gran significado para el resto de tu vida. Por ejemplo: casarse, mudarse, conseguir empleo, firmar algún contrato que perdure; situaciones que puedan quedar definidas por mucho tiempo.

Siempre aclaro que es durante el mes antes de tu cumpleaños pero también perdura unos días después: no es magia, cuando cumplís años no se te termina la "mala racha" y por una semana más seguís un poco tambaleante.

¿Por qué? Cuando vivimos todos los años la carta anual o revolución solar (que empieza el día de tu cumpleaños), recorremos en los 12 meses los 12 signos y justamente el último sería la casa 12 que corresponde al signo de Piscis, un signo sumamente afectivo, sensible, emotivo, intuitivo al máximo y que tiene la carga de los 11 signos anteriores.

En el mes antes del cumpleaños, generalmente estamos cansados, no tenemos fuerzas y muchas veces nos suceden acontecimientos inesperados que nos tambalean.

¿Siempre nos sucede lo mismo? ¿Todos los meses antes de nuestro cumpleaños? No, por supuesto que no. Pero ahora los invito a pensar un poco si en algún momento de sus vidas les sucedió algo fuerte cerca de la fecha de su cumpleaños.

Yo lo relaciono mucho con el horóscopo chino, que cada uno pasa por su año a los 12, 24, 36, 48, 60, 72 y 84 años y lo espera con ansiedad y dice "este es mi año" y puede llegar a ser el mas fructífero o el peor de su vida. Muchísimas personas en esas edades hicieron o harán cambios bruscos en su vida que los marcarán para siempre.

No quiero que tengan miedo porque también se da que el día de tu cumpleaños tengas un ascenso, logres tener un hijo deseado, se mejore de salud alguien que tu querés mucho y lo disfrutes muchísimo; pero disfrutalo de verdad porque estas situaciones son menos probables.

Me atrevería a decir que la astrología es una ciencia porque tiene un calculo matemático que es real, que se hace con la hora de nacimiento, pero luego del calculo está la parte interior, la subjetiva, el alma de cada uno que es la que nos lleva de alguna forma a actuar y a realizar acontecimientos sin darnos cuenta sea en la fecha que sea y no lo podemos evitar.

¿Alguna vez se pusieron a pensar porque la mayoría de la gente no festeja el cumpleaños antes? ¿Nunca se pusieron a pensar por qué no lo hacen? Es porque no tienen fuerza, porque están agotados, sin ganas, y en el cumpleaños se empieza a activar la sangre ariana de la casa uno y parece que nos enchufaron a 220 y empezamos a vivir de nuevo. No es mágico, pero si es vivencial si nos fijamos de ahora en adelante.

¿Alguna vez se pusieron a pensar porque a los Capricornianos (en su gran mayoría) le entristecen las fiestas de navidad y año nuevo y todo su entorno? Ellos en ese momento están viviendo el mes antes de su cumpleaños y tampoco tienen ni fuerza ni ganas de hacer nada y encima tienen a todos los sagitarianos en su manera mas expansiva de gastar y divertirse.

¿Alguna vez se pusieron a pensar porque el año empieza después de turismo?? Porque empieza Aries, el primer signo del zodiaco y cuando comienzan las clases (en Piscis) generalmente hay toda una desorganización, que no se mejora ni se concreta hasta después de turismo, ¿o no?

Tengo muchísimos ejemplos pero ahora quiero que ustedes los piensen y vean si en algún momento de su vida le ocurrió algo importante cerca de la fecha de su cumpleaños.

Lo único que les pido es que lo tengan en cuenta; por las dudas diría una amiga pisciana, antes de mi cumpleaños no hago nada.