Horóscopo chino: ¿qué le depara a cada signo el año del Tigre de Agua?

Comenzó el año chino del Tigre de Agua y dejó atrás al año del Buey de metal. El animal regente del nuevo ciclo es el tercero del horóscopo chino, y su reinado se extenderá hasta el próximo 22 de enero de 2023.

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

La Rata se sentirá a gusto este año. El coraje, magnetismo y capacidad de realizar acciones arriesgadas, propias de la naturaleza del Tigre, le fascinan y estimulan su inquieto intelecto. Provoca su admiración y es capaz de seguirle el ritmo. Luego del año del Buey, más estable, austero y productivo, llega la hora de dar un paso adelante, animarse a más y creer que con voluntad todo es posible.



Este año es probable que vuelvas a viajar, que tengas una actividad social agitada, y también momentos de extrema tranquilidad, reposo y contemplación. Excelente para realizar alguna terapia o actividad innovadora que te permita mantener cuerpo y mente en equilibrio. Iniciarás una etapa en donde será posible consolidar grandes metas laborales, económicas y personales. El Tigre te brindará realismo y buenas ideas para poner en práctica. Enamorarte y vivir el amor a pleno será uno de tus objetivos más importantes en 2022. Tendrás oportunidades, una buena base afectiva y sentirás protección.

Buey (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Finalizarás tu año con la satisfacción que brinda la tarea cumplida. Luego de haber trabajado duro, en el año del Tigre sentirás que todo esfuerzo realizado ha valido la pena. Iniciarás un período de cosecha que afianzará tu situación económica al tiempo que elevará tu posición y confianza personal. Has superado obstáculos, nuevos desafíos y la propia resistencia por lo que el balance es positivo. Ahora tu mente se abrirá a nuevos mundos. Habrá cambios en la forma de comunicar y relacionarte. Dejarás de lado viejos prejuicios y observarás el mundo de un modo menos crítico y más amable. No será difícil sentir mayor empatía con tu entorno y sabrás expresarte de manera convincente y locuaz. Un año de resurgimiento en todo sentido para el Buey. Meticuloso y a su ritmo, puede que cueste seguirle el paso al Tigre, sus altibajos y sorpresas. Sin embargo, su energía encenderá la ambición y te llevará a conquistar grandes logros. El Tigre es promesa de un año próspero que puede marcar un nuevo punto de partida en tu vida. El amor será un fuerte incentivo, buen año para fortalecer las relaciones.

Tigre (1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Este será un año muy importante y fundacional en tu vida. El año de tu signo da lugar a un nuevo ciclo vital con energías renovadas y nuevos comienzos. Tomarás decisiones basadas en tus necesidades y aquello que pongas en marcha influirá en el resto del ciclo de doce años. La consigna es buscar nuevas oportunidades y no desalentarse ante los obstáculos. Las condiciones serán inmejorables para la expansión y prosperidad. Un nuevo aire para la vida de los felinos que podrán sentir ahora mayor estabilidad y confianza.



Es tiempo de una gran reestructuración que te llevará a prosperar y triunfar, pero será necesario confiar, tanto en tus capacidades como en tu destino. En el año del propio signo se manifiestan cuestiones kármicas que deben ser enfrentadas y subsanadas, un tiempo de limpieza emocional que dará lugar a lo nuevo. El valor será tu estandarte y te permitirá eliminar lo que ya no va más para construir nuevas bases hacia un futuro prometedor. Todo resultará más fácil y podrás transitar sobre pies firmes los terrenos del amor. Este año, cada paso que des, abrirá un nuevo camino de esperanza hacia el porvenir.