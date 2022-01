Horóscopo Chino: conocé las predicciones para el Año Nuevo que empieza este 1º de febrero

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Año Nuevo Chino 2022 comenzará oficialmente este martes 1º de febrero. Ese día, el Tigre de Agua se apropiará del calendario chino, con atisbos de prosperidad y abundancia para el mundo.

A continuación, la vidente Carmen Briceño da a conocer las predicciones más exactas para el Año Nuevo Chino, así como el mensaje astral para tu signo, tu hora de la suerte, mejor amigo y todo lo que debes saber sobre este ciclo que se extenderá hasta el 21 de enero de 2023.

Rata (nacidos en 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 y 2020.)



Personalidad

La rata se caracteriza por poseer una personalidad encantadora y comprensiva. Es conocida por su entrega total al amor y a la familia. Tiene un buen juicio para evaluar y le gusta conciliar en los conflictos. Son excelentes competidores, le fascina llegar a acuerdos, saben de organización y coordinan muy bien eventos como fiestas o reuniones de negocios. Son una mezcla de curiosidad, cariño y arrogancia. Socialmente tienden a ser reservadas con sus problemas personales.



Hora de suerte: entre las 11:00 p. m. y la 1:00 a. m.

Mejor amigo: Buey

Animal no compatible: Mono y Dragón



Predicción para el 2022

Este año, la vida de la rata cambiará considerablemente. Emprenderá una aventura nueva, los viajes y posibles mudanzas ocuparán la mayor parte de su tiempo. No están dispuestos a seguir la misma rutina de vida, por lo que realizarán cambios considerables y se le abrirán los caminos a una nueva vida.



El tiempo de encierro y frustración ya no será un problema para ti, ahora podrás hacer tus maletas y aventurarte a emprender nuevos viajes; no olvides de cuidarte en la salud, sobre todo en estos tiempos.



En el amor podrás estar tranquilo este año: la pareja ideal aparecerá muy pronto, así que disfruta de cada momento; y si tienes pareja, deberás de cuidar la relación.



Mensaje astral

Debes prestar especial atención en tu trabajo, deja la impaciencia e impulsividad, así evitarás retrasos o malos resultados.

Búfalo o buey (nacidos en 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 y 2021)



Personalidad

El búfalo es calmado, bastante paciente y pacífico, se siente cómodo y seguro cuando ya logra una estabilidad en todos los ámbitos. Disfruta los aspectos materiales de la vida y puede realizar el trabajo más pesado con tal de obtener comodidades y lujos. En ocasiones, les cuesta adaptarse con facilidad a los cambios, es constante y tradicional en lo que respecta a los valores familiares, lo cual le brinda una estabilidad emocional. Es de naturaleza tranquila.



Hora de suerte: entre la 1:00 a. m. y las 3:00 a. m.

Mejor amigo: Rata

Animal no compatible: Gallo y serpiente



Predicción para el 2022

Has estado esperando un gran cambio y este año se apresurarán para ti nuevas oportunidades en el trabajo o negocio, así que aprovecha esta energía que se mueve a tu alrededor.



Este año, elegirás disfrutar tus momentos de tranquilidad junto a la familia, obtendrás el apoyo de muchas personas en tu trabajo y en tu vida personal, pero deberás trabajar duro y no deposites tus responsabilidades en los demás.



Eres responsable y organizado, por lo que arreglarás varios asuntos de documentos y papeles como seguros, herencias y cuentas bancarias, previniendo así cualquier incidente a futuro. Este año, deberás prestar más atención a tu salud para evitar accidentes o lesiones leves, pero preocupantes.



Mensaje astral

No debes desanimarte, la fortuna y equilibrio en general llegarán para ti este año. La fortuna del Buey aumentará.



Tigre (nacidos en 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998 y 2010)



Personalidad

​Representa la fuerza y la valentía. Los Tigres son cálidos, amorosos, independientes, libres y divertidos. Extremadamente carismáticos, mágicos, dinámicos y enérgicos, aunque impulsivos e inmaduros. No se dan por vencidos cuando van en busca de algo. Tienen un gran sentido del humor y disfrutan la aventura, la alegría y las fiestas, así como de la vida familiar y de los niños, particularmente los bebés. Son sentimentales, reaccionando de manera infantil.



Hora de suerte: entre las 3:00 a .m. y las 5:00 a. m.

Mejor amigo: Cerdo

Animal no compatible: Perro y Caballo



Predicción para el 2022

Este año es el año del Tigre; es decir, será muy provechoso para los nacidos bajo este signo. Es un año de nuevos comienzos, donde arriesgar no te dará miedo. Triunfos en puerta. Prepárate para grandes cambios positivos para ti.



Este año será ideal para realizar viajes, aventuras y distracciones que te permitan grandes oportunidades para crecer y aprender. Los tigres deben prestar más atención a su salud, pues están propensos a sufrir molestias físicas, y si en caso se sienten mal, deben ir al médico a tiempo.



En cuanto al amor, los solteros estarán esperando su gran oportunidad para amar, deberán ser pacientes porque pronto llegará esa persona especial. Los que ya tienen pareja, se reafirmará el amor y deberán luchar para que esa relación sea duradera.



Mensaje astral

​Deberás ser constante sobre todo en la toma de tus decisiones, no dudes de tu fuerza y has buen uso de tu poder. Recuerda siempre tus valores.

Conejo (nacidos en 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011)



Personalidad

Son sensibles, hogareños, callados, discretos y ambiciosos. Simbolizan la fortuna y la longevidad. Además, evade el peligro y las dificultades. Si es muy pacífico, prefiere retirarse antes de iniciar una pelea; sin embargo, es feroz al defender su territorio. Es un signo pasivo, amoroso, ordenado y adorable. Tiene una resistencia peculiar a los cambios, los acepta de manera conformista y conservadora. No debemos caer en el error de considerarlo débil, pues, aunque sea tierno, tiene fortaleza silenciosa y constante.



Hora de suerte: entre las 5:00 a. m. y las 7:00 a. m.

Mejor amigo: Perro

Animal no compatible: Cerdo y Cabra



Predicción para el año 2022

Deberás disfrutar de todos los cambios durante todo este año, algunos serán de manera repentina que te causarán ciertos temores, pero tranquilo tú eres fuerte y todo saldrá bien. Verás a tu alrededor un nuevo panorama profesional, todo saldrá a la luz con éxito.



En este año 2022, habrá buenas y malas fortunas para los conejos. Hay algunas cosas felices en la vida y también hay muchas cosas inquietantes que deberán solucionarse y dependerá de cómo actúes en cada ocasión. El desarrollo laboral estará promedio este año por ende deberás esforzarte más y no cuentes con la ayuda de nadie, tú puedes hacerlo solo, así evitarás cualquier inconveniente. La buena noticia es que mientras te esfuerces, serás recompensado. En muchos casos, necesitarás trabajar muy duro.



La relación entre personas enamoradas también es difícil de mantener durante mucho tiempo, y es muy probable que enfrenten una ruptura de la relación.



Mensaje astral

Tienen buena suerte para los negocios, pero no es recomendable hacerlo con familiares o amigos; de lo contrario, fácilmente caerán en disputas económicas y provocarán la ruptura de la familia o la amistad.

Dragón (nacidos en 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 y 2014)



Personalidad

El dragón es super carismático, ególatra y vanidoso. Es el de mayor suerte en el zodiaco chino. Líder por naturaleza, considera que los demás deben obedecerlo. Tiene una gran iniciativa y siempre tiene la mente ocupada en alguna nueva idea, lo que le hace ser una persona creativa y entusiasta. Constantemente vive altas y bajas tanto emocionales como económicas. Le gustan las aventuras sentimentales, tiene mucha confianza en sí mismo y siempre consigue lo que desea. Es orgulloso y sabe hasta dónde puede llegar, por lo que no acepta la opinión ni las sugerencias de los demás, pues vive convencido de que lo que hace y piensa es lo correcto.



Hora de suerte: Entre las 7:00 a. m. y las 9:00 a. m.

Mejor amigo: Gallo

Animal no compatible: Rata y Mono



Predicción para el 2022

En 2022 deberás esperar que la buena fortuna del dragón llegue. En el lado positivo, tendrás mejor fortuna de riqueza este año, aunque tus ingresos normales no aumentarán mucho. A menudo, obtendrás ganancias inesperadas. En términos de riqueza, la tendencia es buena, lo que favorece la inversión o emprendimientos.



En cuanto a tu salud, la cual estaba deteriorada, finalmente mejorará. Serán más cautivadores y atraerán nuevos amores. Los duelos, separaciones y otros momentos tristes serán parte del pasado.



En cuanto a la relación, los dragones necesitarán aumentar su inversión de tiempo y esfuerzo este año, especialmente aquellos que están casados, pues deben controlar su temperamento y brindar suficiente confianza y respeto a la pareja. No deben dudar de la persona a la que aman para no provocar peleas y romper el matrimonio. Los solteros disfrutarán de su soltería este año y será excelente para las amistades nuevas.



Mensaje astral

​Este año serás una nueva persona y te convertirás en un ejemplo, por lo que deberás dejar atrás cualquier disputa o conflicto sobre todo con familiares. En armonía se vive mejor.

Serpiente (nacidos en 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 y 2015)



Personalidad

Los nacidos bajo este signo son personas creativas, talentosas, selectivas y comprometidas con su palabra. Son absolutamente encantadoras y son las más enigmática del zodiaco. Silenciosa, prudente y escurridiza. Siempre está observando y puede atacar en cualquier momento si fuese necesario. Nunca muestra todas sus jugadas, siempre guarda una carta bajo la manga. Es excelente para hacer negocios, pues se basa en su intuición y siempre guardan para el futuro. Como adversaria es muy poderosa, su naturaleza es fuerte, dominante y posesiva. Poco expresiva, guarda sus emociones y sentimientos. Es rencorosa y puede esperar años para vengar una herida.



Hora de suerte: Entre 9:00 a. m. y las 11:00 a. m.

Mejor amigo: Mono

Animal no compatible: Buey y Gallo



Predicción para el 2022

Este año 2022, la Serpiente encontrará esa motivación para lograr todas sus metas. Debes ponerles freno a las limitaciones y pensar que tú tienes todo para triunfar en este año, la constancia y dedicación te ayudarán a lograrlo. Saldrás del encierro para que brilles nuevamente en sociedad. La fortuna de las serpientes no es muy buena y encontrarán muchos obstáculos y problemas.



Puede haber preocupaciones constantes sobre enfermedades menores en la salud, por lo que deben cuidarse bien todo el año.



En cuanto a la relación, las serpientes comprometidas necesitarán dedicar más tiempo para cuidar sus familiares. Los solteros estarán en la búsqueda de un amor verdadero, céntrate y disfruta cada momento.



Mensaje astral

​Si quieren ganar más dinero y riqueza este año, necesitan trabajar duro. Deberás luchar contra la negatividad y vencer obstáculo, la clave será la constancia.

Caballo (nacidos en 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 y 2016)



Personalidad

Es un huracán de alegrías, de buen humor, ejemplo de solidaridad y excelente compañía; aunque le cueste, siempre hará lo imposible por quedar bien ante los demás. Es confiable, orgulloso, independiente, popular y admirado por su nobleza, honestidad y capacidad de organización. Es el alma de las fiestas. Ama la libertad, su más preciado tesoro. A veces le cuesta trabajo cumplir lo que promete, pues es tan entusiasta que acepta todo tipo de actividades o compromiso sin tomar en cuenta sus propias obligaciones.



Hora de suerte: entre las 11:00 a. m. y la 1:00 p. m.

Mejor amigo: Cabra

Animal no compatible: Tigre y Perro



Predicción para 2022

En 2022, la fortuna general de los caballos será muy buena. Se afianzará su personalidad generosa y serán acreedores de proyectos sustentables. Asimismo, tendrán ideas originales y creativas que los mantendrán muy ocupados e inspirados.



Muchas cosas se desarrollarán sin problemas y sin desviaciones, pero hay que evitar ser demasiado holgazanes en la carrera de caballos porque a mediados del año puede haber pérdidas económicas, altibajos emocionales y será fácil ofender a otras personas en relaciones interpersonales. Mejorará la salud, tus hábitos y tu constancia. Habrá personas con mala intención a tu alrededor, lo que generan algunos obstáculos para el desarrollo de tu carrera.



Deberás tener cuidado, sobre todo a la hora de tomar algunas decisiones importantes. Lo mejor es consultar a familiares y amigos, no tomes la decisión solo; de lo contrario, es fácil cometer errores por mala consideración. El amor se basará en la familia y la manera sobre cómo lograr más unión.



Mensaje astral

​Dedícate tiempo a ti mismo este año, no te comprometas con los demás si es que se te dificulta. Recuerda que la ayuda se termina cuando empieza a ser un problema para ti. Valora a los tuyos con mayor intensidad.

Cabra (nacidos en 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015)



Personalidad

Es el signo más sensible del zodiaco chino. Soñadora y creativa, necesita explorar más su interior y conectarse más con sus emociones. Es muy sensible, aparentemente frágil, muy solidaria y generosa. Siempre buscará rodearse de gente que reafirme su persona. Además, es artística e imaginativa, es el signo más soñador del zodiaco chino. Es compasiva y noble de corazón, lo que le causa conflicto cuando se encuentra con personas rudas. Le gusta el confort, la paz y la calma. Su entorno es muy importante, debe ser cómodo, amplio, armónico y organizado. Tiene una esencia suave, disfruta de su familia más que cualquier otra cosa: su casa, en realidad, es su refugio. Odia discutir y pelear, aunque si algo lo altera pierde el control y pude ser hiriente. Evade cualquier tipo de enfrentamientos y desacuerdos.



Hora de suerte: entre la 1:00 p. m. y las 3:00 p. m.

Mejor amigo: Caballo

Animal no compatible: Conejo y Cerdo



Predicción para el 2022

En 2022, la fortuna general de la cabra también es muy buena. Este año darás grandes saltos de alegría, pero también de tristeza, con emociones fuertes y despedidas agridulces. El desempeño de las cabras será relativamente ideal en el trabajo. La mayoría de las personas pueden ser promovidas y valoradas por los líderes.



Deben prestar más atención a su salud, ya que se presentarán algunas complicaciones este año. Además, debe fortalecer el ejercicio, alimentarse saludablemente, asegurar la regularidad del trabajo y el descanso.



No habrá demasiados conflictos entre las personas casadas y su pareja, pero será necesario comunicarse bien en la vida cotidiana, no ignorar los sentimientos de la pareja por el bien de la relación; de lo contrario, provocará algunas crisis familiares. Las personas solteras tienen la oportunidad de conocer pareja adecuada y deberán cuidarlas bien.



Mensaje astral

Tu futuro profesional tendrá cambios inesperados, pues tus habilidades se convertirán en los mejores recursos para este nuevo tiempo. Siempre que hagan su trabajo paso a paso, pueden mejorar su carrera y su riqueza, esa será la clave de su éxito.

Mono (nacidos en 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 y 2016)



Personalidad

Es de espíritu innovador, ingenioso y con gran chispa. Es talentoso y con gran capacidad para resolver cualquier problema con facilidad. Le gusta vivir y disfrutar la vida al máximo. Siendo único, a veces un poco cambiante. Es simpático, libre, alegre y polifacético. Es el más coqueto del zodiaco chino. Adora la aventura y la emoción, sin dejar de ser inocente y muy impulsivo. Creativo e innovador, siempre tiene su mente ocupada y su agilidad mental es impresionante. Siempre consigue lo que quiere. Se aburre y se desespera con facilidad. Sus motores son el ego y la competitividad, haga lo que haga siempre destacara.



Hora de suerte: entre las 3:00 p. m. y las 5:00 p. m.

Mejor amigo: Serpiente

Animal no compatible: Rata y Dragón



Predicción para el 2022

En 2022, la fortuna general de los monos puede describirse como mixta, habrá cosas buenas, pero también podría haber cosas malas. Lo importante es saber qué hacer en cada ocasión. La carrera y la riqueza son muy buenas, lo que también hará que los monos se vuelvan más seguros y optimistas, especialmente cuando se enfrentan a problemas laborales. Los monos en su totalidad presentan un estado muy positivo y ascendente, y no se rendirán fácilmente, incluso si encuentran algunas dificultades y altibajos.



En general, la suerte de los monos este año será muy buena. Algunas complicaciones a mitad de año, pero por tu tenacidad y paciencia podrás sobrepasar todos los obstáculos y lograr así lo tan ansiado. La salud de este signo se revitalizará con descanso frecuente, yoga, meditación al aire libre y dieta.



En el amor, una duda traerá inestabilidad a los monos, concéntrate bien y se más seguro.



Mensaje astral

Presta más atención a todo lo que hagas, toma medidas preventivas a tiempo cuando encuentres problemas, la mayoría de las personas podrán pasar el año sin problemas.

Gallo (nacidos en 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 y 2017)



Personalidad

Los del signo del gallo son valientes, entusiastas e inteligentes. Le gusta ordenar la vida de los demás, tiene una mente aguda y ágil, profunda y analítica. El gallo da la impresión de poseer mucha seguridad en sí mismo y de tomar decisiones de manera concisa. Es eficiente y organizado. Es glamoroso, le gusta llamar la atención por donde quiera que vaya. Es honesto y le gusta el trabajo. Hace grandes planes que algunas veces le es difícil concretar. A veces se ve involucrado en discusiones por ser directo y sincero. No le gusta escuchar consejos, ya que los toma como críticas, algo que no tolera y altera totalmente su naturaleza.



Hora de suerte: entre las 5:00 p. m. y las 7:00 p. m.

Mejor amigo: Dragón

Animal no compatible: Buey y Serpiente



Predicción para el 2022

Este año 2022, se visualiza muy movido, en el que no podrás hallar fácilmente la calma y te verás arrinconado con asuntos pendientes de años anteriores. La fortuna general de los gallos será relativamente buena.



Dedica tiempo a atender conflictos internos. Podría llegar una persona que altere tu paz, por lo que debes mantener tu templanza. Se resolverán muchos problemas en el trabajo, y también puedes salir del estado de caos, organiza todo el trabajo correctamente y deja que tu carrera avance de manera estable y ordenada.



Los gallos tienen una fortuna emocional más clara este año. Los solteros tendrán la oportunidad de encontrar pareja, pero deberán tomar en cuenta la personalidad de la otra persona. La relación familiar de las personas casadas será armoniosa, deberán dedicar más tiempo al cuidado de sus seres queridos. La salud estará en buenas condiciones, pero aún es necesario prestar atención a la combinación de trabajo y descanso.



Mensaje astral

​Será recomendables que te hagas una agenda de pendientes, te esfuerces en solucionar tus conflictos antiguos para que puedas disfrutar de tu vida plenamente.

Perro (nacidos en 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 y 2018)



Personalidad

​Son muy leales, honestos y sinceros, tienden a ser muy justos y algo temperamentales. Les gusta conocer la verdad en todo, son respetuosos y por su naturaleza defienden la justicia. Son dogmáticos y fieles. No les gustan las medias tintas, es blanco o negro. Tienen pocos amigos, son sensibles y fáciles de lastimar. Son capaces de dar la vida por aquellos que aman. Filantrópico y siempre contribuyen a las causas justas y sociales. El perro es directo, detestas las trampas psicológicas y los pleitos, nunca hagas enojar a un Perro porque su reacción puede ser algo violenta y sorpresiva. Son excelentes amigo y consejeros, alegres y divertidos.



Hora de suerte: entre las 7:00 p. m. y las 9:00 p. m.

Mejor amigo: Conejo

Animal no compatible: Tigre y Caballo



Predicción para el 2022

Este año estarás recargado de entusiasmo y alegrías. Encontrarás nuevos socios o emprendimientos que resultarán muy favorables para ti y los tuyos. Será un tiempo de creatividad, donde tendrás el apoyo de amigos y contarás con los medios económicos.



La fortuna de los perros en todos los aspectos será muy estable. Sin embargo, podría haber algunas dificultades y altibajos, por lo que los perros deberán estar atentos en esa etapa. Esas dificultades son solo temporales y no causarán mucha perturbación.



En cuanto a la relación amorosas, es necesario aumentar la comunicación y reducir las distancias; de lo contrario, será fácil provocar una crisis emocional.



Mensaje astral

​Debes aprender a manejar tu carácter de acuerdo a las situaciones que se te presenten. Ve siempre con cuidado y trabaja duro para mejorar. Se resolverán muchas dificultades.

Chancho / cerdo (nacidos en 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 y 2019)



Personalidad

Son sinceros, generosos, honestos, capaces de hacer cualquier cosa por los demás. Tienen una inteligencia y suspicacia peculiares. Poseen un brillo único y especial, pero tienden a ser directos, abiertos a las posibilidades que se le ofrezcan, son francos y populares. No pasan desapercibidos. Es difícil engañarlos, son perceptivos y descubren una mentira con facilidad. Son energéticos y delicados a la vez, siempre obtienen ventaja por su naturaleza ante los demás. Son leales, inocentes e ingenuos y muy cariñosos. Posees mucha fortaleza interior. Creen fervientemente en la paz y en un mundo perfecto.



Hora de suerte: entre las 9:00 p. m. y las 11:00 p. m.

Mejor amigo: Tigre

Animal no compatible: Conejo y Cabra



Predicción para el 2022

Tu entrega y renuncia a tus intereses por satisfacer a quienes amas, podría traerte ciertos inconvenientes y atrasos en tus proyectos de vida, organízate y prioriza tus cosas. Por ser espontáneo y confiado puede que te traicionen y es algo que te afectará mucho, pero deberás reponerte pronto y salir adelante.



Has pasado momentos muy difíciles, pérdida de amigos o seres queridos en esta pandemia, pero deberás estar preparado, ya que seguirás siendo sorprendido con noticias y cambios inesperados. El cariño y el amor de los tuyos podrán equilibrar tu salud, rodéate de amor. Las relaciones amorosas este año no serán muy ideales y será fácil involucrarse en algunas peleas; es necesario guardar la calma en todo momento. Habrá muchas enfermedades en la salud, así que es necesario fortalecer el ejercicio y ajustar su mentalidad personal.



A pesar de todo esto, deberás siempre de mantener una actitud positiva y optimista, la mayoría de las personas pueden seguir el camino correcto y obtener buenos resultados en el trabajo y el estudio. En cuanto al amor, no habrá mucho éxito.



Mensaje astral

Prestá más atención a las palabras y el comportamiento cuando trates con otras personas. No hables mal de los demás, si llegan a sus oídos, se producirán serios conflictos.