Una cita imperdible para descubrir los sabores y aromas del té junto a la sommelier Mónica Devoto
La 13ª edición del Encuentro del Té en Uruguay reunirá en el Hotel Cottage a más de 40 empresas y emprendimientos relacionados a la milenaria infusión.
El Encuentro de Té en Uruguay llegará a su edición número 13 y —lejos de la mala suerte asociada al número— los amantes de esta bebida estarán de fiesta.
Impulsada por la reconocida sommelier de té y tea blender, Mónica Devoto, la nueva edición reunirá en el Hotel Cottage a más de 40 empresas y emprendimientos.
«Habrá degustaciones, presentación de nuevos sabores y aromas, marcas y productos. Todas las propuestas que estarán en escena se vinculan a la cultura del té», detalló Devoto, que en su cuenta de Instagram adelantó con qué se encontrarán los asistentes.
El origen del Encuentro del Té se remonta a 2014, cuando 12 empresas se sumaron a la idea que ahora creció en marcas, espacios y propuestas. Este año habrá más de 40 empresas, desde aquellas dedicadas a la venta de té hasta las que ofrecen vajilla, mantelería o plantas. Todo lo vinculado al universo de esta bebida milenaria y al arte de su servicio estará en foco en esta jornada.
El encuentro comenzará a la hora 15 cuando la anfitriona inaugure oficialmente la jornada con una bienvenida al público y a las empresas presentes.
«A partir de 15.30 ya estaré a disposición de quienes deseen para dedicarles mis libros», contó.
El Té. Un camino de pasión, sabor y alma (editorial Planeta) estará a la venta ($ 1.190) y durante este mes, se entregará con un tubo de té y una cuchara infusora de regalo.
En este trabajo, la experta da cuenta de los tipos de té, las particularidades de la bebida, las ceremonias y las recomendaciones para prepararla. No falta su propia historia y su recorrido para sumergirse en un mundo que la apasiona desde hace años.
Carla Lorenzo, actriz y comunicadora, se sumará a la tarde y en el transcurso de la jornada guiará al público para que pueda disfrutar de las experiencias que propondrán los expositores.
El salón del té será el sábado 5 de agosto, entre las 15.00 y las 20.00 horas en el Hotel Cottage Carrasco (Miraflores 1360). La entrada es libre y vale la pena llegar en hora para no perderse nada.
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